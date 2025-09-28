Assine
Com gol brasileiro, Arsenal vence Newcastle de virada na Premier League

Zagueiro Gabriel Magalhães foi decisivo na vitória do Arsenal sobre o Newcastle, neste domingo (28/9), pelo Campeonato Inglês

28/09/2025 15:49

Com gol brasileiro, Arsenal vence Newcastle de virada na Premier League crédito: No Ataque Internacional
Um dos favoritos ao título da Premier League nesta temporada, o Arsenal somou três pontos muito importantes na competição. Neste domingo, a equipe do técnico Mikel Arteta venceu de virada o Newcastle por 2 a 1, no St. James Park, pela sexta rodada da competição.

Recém-contratado pelo Newcastle, o alemão Nick Woltemade abriu o placar no primeiro tempo. Porém, na reta final da segunda etapa, o Arsenal virou com gols de Mikel Merino e o brasileiro Gabriel Magalhães, autor do gol da vitória aos 51 minutos.

Situação na tabela da Premier League

Com a vitória, o Arsenal chega aos 13 pontos nesta edição do Campeonato Inglês após seis jogos, ocupando a segunda posição. Por sua vez, o Newcastle tem seis pontos em seis partidas, na 15ª colocação apenas.

Como foi o jogo?

O Newcastle abriu o placar aos 34 minutos de jogo. O grandalhão Woltemade subiu mais alto que todo mundo no cruzamento e, de cabeça, colocou a bola no canto direito do goleiro Raya, que nada pôde fazer.

Já na reta final da partida, aos 39 minutos do segundo tempo, o Arsenal chegou ao empate. Após cruzamento de Declan Rice, Mikel Merino apareceu para desviar de cabeça e igualar o marcador.

Por fim, aos 51 minutos, o brasileiro Gabriel Magalhães venceu a disputa de cabeça com a zaga do Newcastle e marcou na cobrança de escanteio, dando a vitória ao Arsenal.

Próximos jogos de Arsenal e Newcastle

  • Newcastle: enfrentará o Union Saint-Gilloise-BEL nesta quarta-feira, fora de casa, às 13h45 (de Brasília), pela Liga dos Campeões
  • Arsenal: irá encarar o Olympiacos-GRE na quarta-feira, no Emirates Stadium, às 16h (de Brasília), pela Liga dos Campeões.

A notícia Com gol brasileiro, Arsenal vence Newcastle de virada na Premier League foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press

