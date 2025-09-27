Com dois gols de Thiago, ex-Cruzeiro, Brentford vence United na Premier League (Thiago comemora um dos gols marcados contra o Manchester United)

O Brentfort venceu o Manchester United por 3 a 1, neste sábado (27/9), no Gtech Community Stadium, pela sexta rodada da Premier League.

O atacante Igor Thiago, ex-Cruzeiro, foi decisivo no triunfo sobre o gigante inglês, com dois gols marcados no primeiro tempo.

O primeiro foi aos oito minutos, após receber lançamento e finalizar com força e precisão, de perna esquerda, no ângulo direito do goleiro Bayindir.

O segundo foi aos 20 minutos da primeira etapa, numa jogada de oportunismo, após cruzamento de Schade e rebote do arqueiro.

Veja o primeiro gol de Thiago:

Ex-Cruzeiro recebe belo lançamento e abre o placar pro Brentford contra o Manchester United.



Igor Thiago pic.twitter.com/raDnFwhh0F — Celeste Insights | CRUZEIRO (@insightsceleste) September 27, 2025

Thiago no Cruzeiro

Igor Thiago Nascimento Rodrigues chegou ao Cruzeiro em 2019, aos 17 anos, vindo do Verê Futebol Clube, do Paraná. Em 2020, o jovem fez parte de um inevitável processo de refornulação em consequência do rebaixamento da Raposa à Série B do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o elenco contava com vários garotos do sub-20 em meio à debandada dos experientes.

Em pouco mais de dois anos, Thiago disputou 64 partidas pelo Cruzeiro, marcou 10 gols e deu três assistências. Os lances mais memoráveis do centroavante foram o gol de cabeça contra o Atlético, pelo Campeonato Mineiro de 2020 (derrota por 2 a 1), e o tento na vitória por 1 a 0 sobre o Londrina, na Série B de 2021, resultado importante para afastar o risco de queda à Série C.

No início de 2022, o Cruzeiro vendeu Thiago ao Ludogorets, da Bulgária, por 700 mil dólares – R$ 3,6 milhões na cotação de dois anos atrás. Na época, torcedores celestes se queixaram os valores da negociação, visto que o atacante começava a deslanchar com a camisa do clube e vinha atuando bem ao lado de Edu e Vitor Roque.

