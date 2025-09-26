Assine
Cristiano Ronaldo chega a 946 gols, e Al-Nassr derrota Al-Ittihad

Português marca de cabeça, garante vitória por 2 a 0 sobre o Al-Ittihad e amplia vantagem no Campeonato Saudita com 100% de aproveitamento

GP
Gazeta Press
GP
Gazeta Press
Repórter
26/09/2025 18:29

Cristiano Ronaldo chega a 946 gols, e Al-Nassr derrota Al-Ittihad crédito: No Ataque Internacional
Al-Nassr derrotou o Al-Ittihad por 2 a 0 nesta sexta-feira, no Alinma Stadium, pela 4ª rodada do Campeonato Saudita. Sadio Mané e Cristiano Ronaldo marcaram os gols da vitória.

Situação da Tabela

Com o resultado, o Al-Nassr chega aos 12 pontos e segue como líder invicto do Campeonato Saudita. O Al-Ittihad, por sua vez, ocupa a 2º posição da tabela, com nove tentos.

 Resumo do jogo

 AL-ITTIHAD 0 X 2 AL-NASSR
 Competição: Campeonato Saudita
 Local: Alinma Stadium
 Data: 26 de agosto de 2025 (sexta-feira)
 Horário: 15h00 (de Brasília)

Gols

 Sadio Mané, aos 9′ do 1ºT (Al-Nassr)
 Cristiano Ronaldo, aos 35′ do 1ºT (Al-Nassr)

Como foi o jogo?

Logo aos nove minutos do primeiro tempo, Sadio Mané abriu o placar para o Al-Nassr após cruzamento de Kingsley Coman. Livre de marcação, o senegalês bateu de primeira com a canhota para balançar as redes.

Aos 35 minutos, Cristiano Ronaldo ampliou a vantagem. Após uma tentativa bloqueada pela defesa, a bola sobrou para Mané, que cruzou novamente para a área. Bem posicionado, o português se infiltrou e marcou de cabeça, anotando o seu 946º gol da carreira. O Al-Ittihad teve chances de marcar com Benzema, mas, além de ter seu lance defendido por Bento, o camisa nove estava impedido.

Próximos jogos

Al-Nassr

• Al-Zawraa x Al-Nassr (Segunda Divisão da Liga dos Campeões Asiática)
• Data e horário: 01/10 (quarta-feira) às 15h15 (de Brasília)
• Local: Al Zawraa Stadium

Al-Ittihad

• Al-Ittihad x Shabab Al-Ahli (Primeira Divisão da Liga dos Campeões Asiática)
• Data e horário: 30/09 (terça-feira) às 15h15
• Local: Alinma Stadium

A notícia Cristiano Ronaldo chega a 946 gols, e Al-Nassr derrota Al-Ittihad foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press

