Atlético de Madrid x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações do Campeonato Espanhol 

Equipes se enfrentam neste sábado (27/9), às 11h15, no Riyadh Air Metropolitano, pela sétima rodada de La Liga

Malu Moura
Malu Moura
Repórter
26/09/2025 14:18

Atlético de Madrid x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações do Campeonato Espanhol
Jogadores de Atlético de Madrid e Real Madrid

Atlético de Madrid e Real Madrid se enfrentam neste sábado (27/9), em Madrid, pela sétima rodada do Campeonato Espanhol. A bola rola às 11h15 (de Brasília), no estádio Metropolitano.

Nessa quarta-feira (24/9), o Atlético de Madrid, treinado pelo argentino Diego Simeone, venceu por 3 a 2 o Rayo Vallecano, no Metropolitano. Após seis rodadas, o time é o nono colocado, com nove pontos. 

Por sua vez, o Real Madrid, treinado pelo espanhol Xabi Alonso, venceu por 4 a 1 o Levante, nessa terça-feira (23/9), no estádio Ciudad de Valencia, pela sexta rodada de La Liga. A equipe é a primeira colocada, com 18 pontos. 

Na última vez que os times se enfrentaram, o Atlético de Madrid venceu o Real Madrid por 1 a 0, no Metropolitano, em 12 de março, pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. Com isso, o igualou o placar agregado em 2 a 2 e levou a disputa para os pênaltis. Nas penalidades, perdeu por 4 a 2 e viu o rival avançar às quartas.

Atlético de Madrid x Real Madrid: onde assistir

O confronto entre Atlético de Madrid e Real Madrid será transmitido pela ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Atlético de Madrid x Real Madrid: prováveis escalações

  • Atlético de Madrid: Oblak; Marcos Llorente, Le Normand, Lenglet e Hancko; Giuliano, Koke, Barrios e Nico González; Griezmann e Julián Álvarez. Técnico: Diego Simeone.
  • Real Madrid: Courtois; Carvajal, Éder Militão, Huijsen e Carreras; Tchouaméni, Valverde, Bellingham e Mastantuono (Güler); Vinícius Júnior e Mbappé. Técnico: Xabi Alonso.

Atlético de Madrid x Real Madrid: arbitragem

  • Árbitro: Javier Alberola
  • Assistentes: Alfredo Rodríguez, Jorge Bueno e Roberto Gonzalo (quarto árbitro)
  • VAR: Carlos Del Cerro (VAR1) e Valentín Pizarro (AVAR)

A notícia Atlético de Madrid x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações do Campeonato Espanhol  foi publicada primeiro no No Ataque por Malu Moura

