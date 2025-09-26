Filipe Luís indica caminho para título do Flamengo: ‘Tem que passar por provações’ (Filipe Luís concede entrevista após o jogo contra o Estudiantes)

Filipe Luís, treinador do Flamengo, exaltou a competitividade das equipes argentinas, após a classificação do Rubro-Negro frente ao Estudiantes, nessa quinta-feira (25/9), mas não considerou que o Pincharrata foi melhor que a equipe carioca.

Para o técnico, a dificuldade imposta pelo Estudiantes ao Flamengo baseou-se na solidez defensiva do time, que gradualmente levou risco à meta rubro-negra a partir de um estilo de jogo mais direto.

“É um estilo que incomoda muito, realiza muitos cortes, com perseguições agressivas, faltas, e sabem fazer muito bem isso. A fase defensiva das equipes argentinas é muito forte. Eles abrem mão de propor para jogar por uma segunda bola e ficar mais perto da área, ganham terreno assim. Isso se traduziu em chances claras para os Estudiantes”.

Mau desempenho no terço final

Filipe, no entanto, ressaltou que a boa atuação argentina não foi capaz de superar o desempenho brasileiro e indicou que as falhas no último terço do campo fizeram com que o Flamengo enfrentasse mais dificuldades que o necessário.

Na visão do treinador, o Flamengo esteve próximo de ir às redes na segunda etapa, sem, no entanto, concretizar as oportunidades criadas.

“O Flamengo não foi mal no jogo. Eu poderia dizer que o Flamengo não foi o Flamengo que vocês estão acostumados a ver muito por mérito do Estudiantes, que conseguiu realmente incomodar, mas tivemos o controle do jogo no primeiro tempo, tivemos a bola, tivemos a posse, chegamos muitas vezes na área do adversário, porém o último passe a última finalização, o último drible não estava saindo. Mas dizer que o Estudiantes foi superior, para mim não condiz com a verdade. Tanto é que tivemos o segundo tempo todo tentando, perto da área, machucá-los, mas na verdade não conseguimos, como eu falei, progredir nesse terço final, que é algo que temos que melhorar e continuar trabalhando.”

Título condicionado à passagem por “provações”

Filipe fez questão de salientar que a Libertadores tem alto nível de dificuldade e afirmou o clube precisará passar por “provações” caso queira levantar a taça do torneio continental.

“Para vencer a Libertadores tem que passar por muitas provações, e ainda faltam três jogos”.

A notícia Filipe Luís indica caminho para título do Flamengo: 'Tem que passar por provações' foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo