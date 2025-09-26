Copa Libertadores: veja os classificados e os confrontos da semifinal
Restam quatro times na disputa pelo principal título continental da América do Sul; veja os confrontos e as datas previstas para os jogos
compartilheSiga no
O caminho para a Glória Eterna se afunilou. Estão definidos os quatro confrontos da semifinal da Copa Libertadores de 2025.
As equipes têm mais três partidas até o sonhado troféu continental – duas nas semifinais e a grande decisão de 29 de novembro no Estádio Monumental de Lima, no Peru.
Confrontos das semifinais de final da Libertadores*
- LDU x Palmeiras
- Racing x Flamengo
*Times à direita tiveram melhor campanha na fase de grupos e, por isso, decidem em casa
Quando serão as semifinais de final da Libertadores?
Os jogos da semifinal da Copa Libertadores estão previstos para as semanas dos dias 21 (ida) e 28 (volta) de outubro. Datas e horários exatos serão divulgados posteriormente pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol).
Calendário das próximas fases da Libertadores
- Semifinais: 21, 22 ou 23 de outubro (ida); 28, 29 ou 30 de outubro (volta);
- Final: 29 de novembro (jogo único).
Onde e quando será a final da Libertadores 2025?
A final única da Copa Libertadores de 2025 será no Estádio Monumental de Lima, na capital do Peru, em 29 de novembro (sábado).
Como foram as quartas de final da Libertadores?
- O Racing eliminou o Vélez após vencer as duas partidas por 1 a 0;
- A LDU eliminou o São Paulo após vencer os dois jogos: 2 a 0 na ida e 1 a 0 na volta;
- O Palmeiras superou o River após vencer o primeiro jogo por 2 a 1 e triunfou novamente na volta, por 3 a 1;
- O Flamengo eliminou o Estudiantes após vencer a ida por 2 a 1 e perder na volta por 1 a 0, e superar os argentinos nos pênaltis, por 4 a 2;
A notícia Copa Libertadores: veja os classificados e os confrontos da semifinal foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo