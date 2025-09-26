Copa Sul-Americana: veja os classificados e os confrontos da semifinal
Os quatro semifinalistas da Copa Sul-Americana estão definidos, confira os confrontos que definirão os finalistas da competição
Os confrontos que definirão os finalistas da Copa Sul-Americana já são conhecidos! O Atlético será o único brasileiro na disputa pela taça do torneio continental.
As equipes têm mais três partidas até o sonhado troféu continental – duas nas semifinais e a grande decisão de 22 de novembro no Estádio Ramón Tahuichi Aguilera em Santa Cruz de la Sierra, Bolívia.
Confrontos das semifinais da Sul-Americana*
- Universidad de Chile x Lanús
- Independiente del Valle x Atlético
*Times à direita decidem em casa por terem melhor campanha na fase de grupos, segundo os critérios da Conmebol
Quando serão as semifinais da Sul-Americana?
Os jogos das quartas de final da Copa Sul-Americana estão previstos para as semanas dos dias 21 (ida) e 28 (volta) de setembro. Datas e horários exatos serão divulgados posteriormente pela Confederação Brasileira de Futebol (Conmebol).
Calendário das próximas fases da Libertadores
- Final: 22 de novembro (jogo único).
Onde e quando será a final da Sul-Americana 2025?
A final única da Copa Sul-Americana de 2025 será no Estádio Ramón Tahuichi Aguilera em Santa Cruz de la Sierra, Bolívia, em 22 de novembro (sábado).
Como foram as quartas de final da Sul-Americana
- O Lanús eliminou Fluminense após vencer o jogo de ida por 1 a 0 e empatar o segundo, por 1 a 1, no Maracanã;
- O Atlético superou o Bolívar após empatar por 2 a 2 na ida e vencer o jogo de volta por 1 a 0;
- O Independiente del Valle eliminou o Once Caldas após perder o primeiro jogo por 2 a 0 e vencer o segundo jogo pelo mesmo placar. Nos pênaltis os equatorianos venceram por 5 a 4;
- A Universidad de Chile superou o Alianza Lima, ao vencer o jogo de volta por 2 a 1, após empate sem gols na ida;
