Copa Sul-Americana: veja os classificados e os confrontos da semifinal

Os quatro semifinalistas da Copa Sul-Americana estão definidos, confira os confrontos que definirão os finalistas da competição

V
Vitor de Araújo
26/09/2025 00:14

crédito: No Ataque Internacional
Troféu da Copa Sul-Americana

Os confrontos que definirão os finalistas da Copa Sul-Americana já são conhecidos! O Atlético será o único brasileiro na disputa pela taça do torneio continental.

As equipes têm mais três partidas até o sonhado troféu continental – duas nas semifinais e a grande decisão de 22 de novembro no Estádio Ramón Tahuichi Aguilera em Santa Cruz de la Sierra, Bolívia.

Confrontos das semifinais da Sul-Americana*

  • Universidad de Chile x Lanús
  • Independiente del Valle x Atlético

*Times à direita decidem em casa por terem melhor campanha na fase de grupos, segundo os critérios da Conmebol

Quando serão as semifinais da Sul-Americana?

Os jogos das quartas de final da Copa Sul-Americana estão previstos para as semanas dos dias 21 (ida) e 28 (volta) de setembro. Datas e horários exatos serão divulgados posteriormente pela Confederação Brasileira de Futebol (Conmebol).

Calendário das próximas fases da Libertadores

  • Final: 22 de novembro (jogo único).

Onde e quando será a final da Sul-Americana 2025?

A final única da Copa Sul-Americana de 2025 será no Estádio Ramón Tahuichi Aguilera em Santa Cruz de la Sierra, Bolívia, em 22 de novembro (sábado).

Como foram as quartas de final da Sul-Americana

  • O Lanús eliminou Fluminense após vencer o jogo de ida por 1 a 0 e empatar o segundo, por 1 a 1, no Maracanã;
  • O Atlético superou o Bolívar após empatar por 2 a 2 na ida e vencer o jogo de volta por 1 a 0;
  • O Independiente del Valle eliminou o Once Caldas após perder o primeiro jogo por 2 a 0 e vencer o segundo jogo pelo mesmo placar. Nos pênaltis os equatorianos venceram por 5 a 4;
  • A Universidad de Chile superou o Alianza Lima, ao vencer o jogo de volta por 2 a 1, após empate sem gols na ida;

A notícia Copa Sul-Americana: veja os classificados e os confrontos da semifinal foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo

