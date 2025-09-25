Israel pode ser impedido de competir em torneios da Uefa (Logo da Uefa)

Os conflitos entre países voltam a impactar o futebol europeu. Após a suspensão da Rússia em 2022, devido à guerra na Ucrânia, Israel pode ser impedido de competir em torneios da Uefa por conta da ofensiva em Gaza. A informação é do jornal inglês The Times.

Durante a Assembleia Geral da ONU, realizada entre segunda e quarta-feira desta semana, especialistas apontaram que a suspensão de Israel é necessária em resposta aos acontecimentos em Gaza. Além disso, alguns clubes noruegueses e a seleção da Noruega manifestaram insatisfação em partidas contra equipes israelenses.

Antes do sorteio dos torneios continentais, clubes europeus também solicitaram à Uefa que evitasse confrontos contra equipes de Israel.

Diante desse cenário, e considerando a postura adotada em 2022 com a Rússia, é provável que a Uefa convoque uma reunião de emergência para votar a suspensão de Israel.

Mudanças em torneios

O The Times informa que a maioria dos membros associados à Uefa é favorável a suspensão da seleção e dos clubes israelenses. Caso isso ocorra, haverá alterações nas Eliminatórias da Copa do Mundo e nos torneios continentais de clubes.

Se seguir o modelo de 2022, a Uefa deve retirar Israel do Grupo I das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo, mantendo a disputa pela vaga direta e pela repescagem entre Noruega, Itália, Estônia e Moldávia. No aspecto esportivo, a medida favoreceria noruegueses e italianos, que disputam posições diretamente com Israel.

As equipes israelenses também seriam suspensas dos torneios da Uefa. Como as três competições ainda estão na fase de liga, os clubes que enfrentariam times de Israel devem ter novos confrontos definidos, possivelmente por meio de novo sorteio. O único representante israelense é o Maccabi Tel-Aviv, que disputa a Liga Europa.

Crise

O confronto entre Israel e Palestina se intensificou em 2023, após ataque do grupo Hamas. Em 2024 e 2025, aumentaram as ameaças de boicote por parte de clubes da Uefa.

Jogadores da Seleção Israelense. Foto: Divulgação/Uefa

Antes da Supercopa da Uefa, a federação exibiu faixas com a frase: “Parem de matar crianças. Parem de matar civis”, interpretada como um protesto direcionado a Israel.

