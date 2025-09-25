Assine
Esportes

Real Oviedo x Barcelona: onde assistir, horário e escalações pelo Campeonato Espanhol

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (25/9), às 16h30, no Carlos Tartiere, em Oviedo (ESP), pelo Campeonato Espanhol

Vitor de Araújo
Vitor de Araújo
Repórter
25/09/2025 12:17

Real Oviedo x Barcelona: onde assistir, horário e escalações pelo Campeonato Espanhol
Real Oviedo e Barcelona se enfrentam nesta quinta-feira (25/9), às 16h30, no Carlos Tartiere, em Oviedo (ESP), pela sexta rodada do Campeonato Espanhol.

O Real Oviedo perdeu quatro das cinco primeiras partidas do campeonato e buscará uma enorme façanha contra o poderoso Barcelona. “Los Azules” soma três pontos na competição.

O Barcelona, em contrapartida, venceu quatro das cinco primeiras partidas, e vai em busca de mais um triunfo, desta vez fora de casa. A equipe blaugrana soma 13 pontos no campeonato.

Real Oviedo x Barcelona: onde assistir

O confronto entre Real Oviedo e Barcelona será transmitido pela ESPN (canal fechado) e pela Disney+ (streaming).

Real Oviedo x Barcelona: prováveis escalações

  • Real Oviedo: Escandell; Bailly, Carmo, Calvo; Ahijado, Dendoncker, Reina, Alhassane; Colombatto; Chaira, Rondon. Técnico: Veljko Paunovic.
  • Barcelona: J. Garcia; Kounde, E. Garcia, Cubarsi, Martin; Pedri, De Jong, Casado; Raphinha, Lewandowski, Torres. Técnico: Hansi Flick

Real Oviedo x Barcelona: arbitragem

  • Árbitro: Miguel Ángel Ortiz (ESP)
  • AssistentesJosé Antonio Garrido e Guillermo Santiago (ESP)
  • VARValentín Pizarro (ESP)

A notícia Real Oviedo x Barcelona: onde assistir, horário e escalações pelo Campeonato Espanhol foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo

