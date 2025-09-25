Real Oviedo x Barcelona: onde assistir, horário e escalações pelo Campeonato Espanhol
Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (25/9), às 16h30, no Carlos Tartiere, em Oviedo (ESP), pelo Campeonato Espanhol
Real Oviedo e Barcelona se enfrentam nesta quinta-feira (25/9), às 16h30, no Carlos Tartiere, em Oviedo (ESP), pela sexta rodada do Campeonato Espanhol.
O Real Oviedo perdeu quatro das cinco primeiras partidas do campeonato e buscará uma enorme façanha contra o poderoso Barcelona. “Los Azules” soma três pontos na competição.
O Barcelona, em contrapartida, venceu quatro das cinco primeiras partidas, e vai em busca de mais um triunfo, desta vez fora de casa. A equipe blaugrana soma 13 pontos no campeonato.
Real Oviedo x Barcelona: onde assistir
O confronto entre Real Oviedo e Barcelona será transmitido pela ESPN (canal fechado) e pela Disney+ (streaming).
Real Oviedo x Barcelona: prováveis escalações
- Real Oviedo: Escandell; Bailly, Carmo, Calvo; Ahijado, Dendoncker, Reina, Alhassane; Colombatto; Chaira, Rondon. Técnico: Veljko Paunovic.
- Barcelona: J. Garcia; Kounde, E. Garcia, Cubarsi, Martin; Pedri, De Jong, Casado; Raphinha, Lewandowski, Torres. Técnico: Hansi Flick
Real Oviedo x Barcelona: arbitragem
- Árbitro: Miguel Ángel Ortiz (ESP)
- Assistentes: José Antonio Garrido e Guillermo Santiago (ESP)
- VAR: Valentín Pizarro (ESP)
A notícia Real Oviedo x Barcelona: onde assistir, horário e escalações pelo Campeonato Espanhol foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo