RB Salzburg x Porto: onde assistir, horário e escalações na Liga Europa
Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (25/9), às 16h, na Red Bull Arena, pela primeira rodada da Liga Europa
Red Bull Salzburg e Porto se enfrentam nesta quinta-feira (25/9), na cidade de Salzburg, Áustria, pela primeira rodada da Liga Europa. A bola rola às 16h (de Brasília), na Red Bull Arena.
A equipe do Red Bull Salzburg vai para a 21ª participação na competição. Já o Porto, que já ganhou o torneio duas vezes, disputa pela 18ª vez.
Nesse sábado (20/9), o RB Salzburg, treinado pelo alemão Thomas Letsch, perdeu por 2 a 0 para o Sturm Graz, na Red Bull Arena. Após sete rodadas, o time é o quinto colocado do Campeonato Austríaco com 11 pontos.
Por sua vez, o Porto venceu por 3 a 0 o Rio Ave, nessa sexta-feira (19/9), fora de casa, pela quinta rodada do Campeonato Português. A equipe do italiano Francesco Farioli é o primeiro colocado da liga nacional com 18 pontos.
RB Salzburg x Porto: onde assistir
O confronto entre RB Salzburg e Porto será transmitido pela CazéTV (YouTube).
RB Salzburg x Porto: prováveis escalações
- RB Salzburg: Schiager; Terzi?, Rasmussen, Gadou e Lainer; Kjærgaard, Diabaté, Bidstrup e Alajbegovic; Baidoo e Vertessen. Técnico: Thomas Letach.
- Porto: Diego Costa; Francisco Moura, Kiwior, Bednarek e Rosário; Veiga, Varela e Froholdt; Sainz, Samu e Pepê. Técnico: Francesco Farioli.
RB Salzburg x Porto: arbitragem
- Árbitro: Vacilos Fotias (GRE)
- Assistentes: Andreas Meintanas (GRE) e Michail Papadakis (GRE)
- VAR: Angelos Evangelou (GRE)
