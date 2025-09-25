Assine
RB Salzburg x Porto: onde assistir, horário e escalações na Liga Europa

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (25/9), às 16h, na Red Bull Arena, pela primeira rodada da Liga Europa

25/09/2025 11:15

RB Salzburg x Porto: onde assistir, horário e escalações na Liga Europa
Red Bull Salzburg e Porto se enfrentam nesta quinta-feira (25/9), na cidade de Salzburg, Áustria, pela primeira rodada da Liga Europa. A bola rola às 16h (de Brasília), na Red Bull Arena. 

A equipe do Red Bull Salzburg vai para a 21ª participação na competição. Já o Porto, que já ganhou o torneio duas vezes, disputa pela 18ª vez.

Nesse sábado (20/9), o RB Salzburg, treinado pelo alemão Thomas Letsch, perdeu por 2 a 0 para o Sturm Graz, na Red Bull Arena. Após sete rodadas, o time é o quinto colocado do Campeonato Austríaco com 11 pontos. 

Por sua vez, o Porto venceu por 3 a 0 o Rio Ave, nessa sexta-feira (19/9), fora de casa, pela quinta rodada do Campeonato Português. A equipe do italiano Francesco Farioli é o primeiro colocado da liga nacional com 18 pontos. 

RB Salzburg x Porto: onde assistir

O confronto entre RB Salzburg e Porto será transmitido pela CazéTV (YouTube).

RB Salzburg x Porto: prováveis escalações

  • RB Salzburg: Schiager; Terzi?, Rasmussen, Gadou e Lainer; Kjærgaard, Diabaté, Bidstrup e Alajbegovic; Baidoo e Vertessen. Técnico: Thomas Letach.
  • Porto: Diego Costa; Francisco Moura, Kiwior, Bednarek e Rosário; Veiga, Varela e Froholdt; Sainz, Samu e Pepê. Técnico: Francesco Farioli.

RB Salzburg x Porto: arbitragem

  • Árbitro: Vacilos Fotias (GRE)
  • Assistentes: Andreas Meintanas (GRE) e Michail Papadakis (GRE)
  • VAR: Angelos Evangelou (GRE)

A notícia RB Salzburg x Porto: onde assistir, horário e escalações na Liga Europa foi publicada primeiro no No Ataque por Malu Moura

