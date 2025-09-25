Com brilho de Messi, Inter Miami goleia NY City pela MLS e emenda 3ª vitória seguida (Messi fez dois gols para o Inter Miami)

Nesta quarta-feira, em confronto pela 31ª da Major League Soccer, o Inter Miami visitou o New York City no Citi Field, goleou por 4 a 0 e venceu pela terceira vez seguida na competição. Messi (2), Suárez e Gallego balançaram as redes para os visitantes.

E agora?

Com o triunfo, o Inter Miami chegou aos 55 pontos, agora na terceira colocação da tabela, e chegou à terceira vitória seguida (Seattle Sounders, DC United e New York City). Do outro lado, o New York City permaneceu com 53 somados, na quinta posição.

Ficha do jogo

New York City 0 X 4 Inter Miami

Competição: 31ª rodada da MLS

31ª rodada da MLS Local: Citi Fiel

Citi Fiel Data: 24 de setembro de 2025 (quarta-feira)

24 de setembro de 2025 (quarta-feira) Horário: 20h30 (de Brasília)

Gols

Gallego, aos 43′ do 1ºT (Inter Miami)

Messi, aos 29′ do 2ºT (Inter Miami)

Suárez, aos 38′ do 2ºT (Inter Miami)

Messi, aos 41′ do 2ºT (Inter Miami)

Como foi o jogo

O placar foi inaugurado pelo Inter Miami aos 43 minutos do primeiro tempo, quando Gallego recebeu lançamento de Messi e arrematou firme para marcar. Aos 29 da etapa final, Messi dominou cara a cara com o goleiro e arrematou de cavadinha.

Com 38 de segundo tempo, o árbitro assinalou penalidade máxima para o Inter Miami. Suárez, então, concluiu cruzado e converteu. Três minutos depois, Messi recebeu pela ponta direita, driblou o marcador na área e chutou com a perna direita para balançar as redes.

Próximos jogos

New York City

NY Red Bulls x New York City (32ª rodada da MLS)

Data e horário: 27/09 (sábado), às 20h30

Inter Miami

Toronto x Inter Miami (32ª rodada da MLS)

Data e horário: 27/09 (domingo), às 17h30

