Com brilho de Messi, Inter Miami goleia NY City pela MLS e emenda 3ª vitória seguida

Inter Miami visitou o New York City no Citi Field, goleou por 4 a 0 e venceu pela terceira vez seguida na competição

25/09/2025 00:27

Nesta quarta-feira, em confronto pela 31ª da Major League Soccer, o Inter Miami visitou o New York City no Citi Field, goleou por 4 a 0 e venceu pela terceira vez seguida na competição. Messi (2), Suárez e Gallego balançaram as redes para os visitantes.

E agora?

Com o triunfo, o Inter Miami chegou aos 55 pontos, agora na terceira colocação da tabela, e chegou à terceira vitória seguida (Seattle Sounders, DC United e New York City). Do outro lado, o New York City permaneceu com 53 somados, na quinta posição.

Ficha do jogo

New York City 0 X 4 Inter Miami

  • Competição: 31ª rodada da MLS
  • Local: Citi Fiel
  • Data: 24 de setembro de 2025 (quarta-feira)
  • Horário: 20h30 (de Brasília)

Gols

  • Gallego, aos 43′ do 1ºT (Inter Miami)
  • Messi, aos 29′ do 2ºT (Inter Miami)
  • Suárez, aos 38′ do 2ºT (Inter Miami)
  • Messi, aos 41′ do 2ºT (Inter Miami)

Como foi o jogo

O placar foi inaugurado pelo Inter Miami aos 43 minutos do primeiro tempo, quando Gallego recebeu lançamento de Messi e arrematou firme para marcar. Aos 29 da etapa final, Messi dominou cara a cara com o goleiro e arrematou de cavadinha.

Com 38 de segundo tempo, o árbitro assinalou penalidade máxima para o Inter Miami. Suárez, então, concluiu cruzado e converteu. Três minutos depois, Messi recebeu pela ponta direita, driblou o marcador na área e chutou com a perna direita para balançar as redes.

Próximos jogos

New York City

  • NY Red Bulls x New York City (32ª rodada da MLS)
  • Data e horário: 27/09 (sábado), às 20h30

Inter Miami

  • Toronto x Inter Miami (32ª rodada da MLS)
  • Data e horário: 27/09 (domingo), às 17h30

A notícia Com brilho de Messi, Inter Miami goleia NY City pela MLS e emenda 3ª vitória seguida foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press

