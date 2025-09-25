Assine
overlay
Início Esportes
Esportes

Atlético de olho! Os pênaltis de Once Caldas x Independiente del Valle na Sul-Americana

Once Caldas e Independiente del Valle decidem vaga na semifinal da Copa Sul-Americana; ganhador enfrentará o Atlético

Publicidade
Carregando...
RA
Rafael Arruda
RA
Rafael Arruda
Repórter
25/09/2025 00:27

compartilhe

Siga no
x
Atlético de olho! Os pênaltis de Once Caldas x Independiente del Valle na Sul-Americana
Atlético de olho! Os pênaltis de Once Caldas x Independiente del Valle na Sul-Americana crédito: No Ataque Internacional
Atlético de olho! Os pênaltis de Once Caldas x Independiente del Valle na Sul-Americana
Atlético de olho! Os pênaltis de Once Caldas x Independiente del Valle na Sul-Americana (Once Caldas x Independiente del Valle)

O Independiente del Valle fez valer a sua tradição na Copa Sul-Americana para buscar uma surpreendente reviravolta no confronto com o Once Caldas nas quartas de final. Derrotado em casa por 2 a 0, há uma semana, o time equatoriano venceu pelo mesmo placar, no Estádio Palogrande, em Manizales, na Colômbia, e levou o duelo para os pênaltis, do qual saiu vitorioso por 5 a 4.

Campeão da Sul-Americana em 2019 e 2022, o Del Valle terá pela frente o Atlético na semifinal. As possíveis datas do jogo de ida são 21, 22 e 23 de outubro, no Equador. Já a partida de volta ocorrerá em 28, 29 ou 30 de outubro, em Belo Horizonte. O ganhador pegará Lanús (Argentina), Alianza Lima (Peru) ou Universidad de Chile na decisão.

Os pênaltis de Once Caldas x Independiente del Valle

Gol do Once Caldas! artilheiro da Copa Sul-Americana, com 12 gols, Dayro Moreno converteu a primeira penalidade. Ele bateu com categoria, de cavadinha, no canto esquerdo de Villar: 1 a 0.

Gol do Independiente de Valle! Ex-meia do Atlético, Cazares chutou colocado, também no lado esquerdo, e empatou: 1 a 1.

Once Caldas desperdiça! Robert Mejía soltou a bomba no meio do gol, mas a bola subiu além do esperado e carimbou o travessão: 1 a 1.

Gol do Independiente del Valle! Jhegson Méndez finalizou rasteiro e fez o segundo gol dos equatorianos: 2 a 1.

Gol do Once Caldas! Villar defendeu a primeira cobrança de Gómez, mas a arbitragem mandou voltar pelo fato de o goleiro ter se adiantado. Na segunda batida, o camisa 9 do time colombiano balançou a rede: 2 a 2.

Independiente del Valle desperdiça! Renato Ibarra isolou a bola: 2 a 2.

Gol do Once Caldas! Barrios rolou a bola com muita calma no canto direito, enquanto Villar caiu para o lado esquerdo: 3 a 2.

Gol do Independiente del Valle! Richard Schunke demonstrou frieza para acertar o canto esquerdo: 3 a 3.

Gol do Once Caldas! Mateo García mirou o canto direito, viu Villar quase defender, mas respirou aliviado assim que a bola ultrapassou a linha: 4 a 3.

Gol do Independiente del Valle! Spinelli mandou a redonda na bochecha da rede e igualou para os equatorianos: 4 a 4.

Once Caldas manda para fora! Na primeira cobrança alternada do Once Caldas, o goleiro Aguirre chutou para o lado esquerdo, fora do alvo: 4 a 4.

Gol do Independiente del Valle! Loor balançou a rede ao arrematar na gaveta e classificou a equipe equatoriana para as semifinais da Copa Sul-Americana: 5 a 4.

Nota em atualização

A notícia Atlético de olho! Os pênaltis de Once Caldas x Independiente del Valle na Sul-Americana foi publicada primeiro no No Ataque por Rafael Arruda

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay