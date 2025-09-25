Atlético de olho! Os pênaltis de Once Caldas x Independiente del Valle na Sul-Americana
Once Caldas e Independiente del Valle decidem vaga na semifinal da Copa Sul-Americana; ganhador enfrentará o Atlético
O Independiente del Valle fez valer a sua tradição na Copa Sul-Americana para buscar uma surpreendente reviravolta no confronto com o Once Caldas nas quartas de final. Derrotado em casa por 2 a 0, há uma semana, o time equatoriano venceu pelo mesmo placar, no Estádio Palogrande, em Manizales, na Colômbia, e levou o duelo para os pênaltis, do qual saiu vitorioso por 5 a 4.
Campeão da Sul-Americana em 2019 e 2022, o Del Valle terá pela frente o Atlético na semifinal. As possíveis datas do jogo de ida são 21, 22 e 23 de outubro, no Equador. Já a partida de volta ocorrerá em 28, 29 ou 30 de outubro, em Belo Horizonte. O ganhador pegará Lanús (Argentina), Alianza Lima (Peru) ou Universidad de Chile na decisão.
Os pênaltis de Once Caldas x Independiente del Valle
Gol do Once Caldas! artilheiro da Copa Sul-Americana, com 12 gols, Dayro Moreno converteu a primeira penalidade. Ele bateu com categoria, de cavadinha, no canto esquerdo de Villar: 1 a 0.
Gol do Independiente de Valle! Ex-meia do Atlético, Cazares chutou colocado, também no lado esquerdo, e empatou: 1 a 1.
Once Caldas desperdiça! Robert Mejía soltou a bomba no meio do gol, mas a bola subiu além do esperado e carimbou o travessão: 1 a 1.
Gol do Independiente del Valle! Jhegson Méndez finalizou rasteiro e fez o segundo gol dos equatorianos: 2 a 1.
Gol do Once Caldas! Villar defendeu a primeira cobrança de Gómez, mas a arbitragem mandou voltar pelo fato de o goleiro ter se adiantado. Na segunda batida, o camisa 9 do time colombiano balançou a rede: 2 a 2.
Independiente del Valle desperdiça! Renato Ibarra isolou a bola: 2 a 2.
Gol do Once Caldas! Barrios rolou a bola com muita calma no canto direito, enquanto Villar caiu para o lado esquerdo: 3 a 2.
Gol do Independiente del Valle! Richard Schunke demonstrou frieza para acertar o canto esquerdo: 3 a 3.
Gol do Once Caldas! Mateo García mirou o canto direito, viu Villar quase defender, mas respirou aliviado assim que a bola ultrapassou a linha: 4 a 3.
Gol do Independiente del Valle! Spinelli mandou a redonda na bochecha da rede e igualou para os equatorianos: 4 a 4.
Once Caldas manda para fora! Na primeira cobrança alternada do Once Caldas, o goleiro Aguirre chutou para o lado esquerdo, fora do alvo: 4 a 4.
Gol do Independiente del Valle! Loor balançou a rede ao arrematar na gaveta e classificou a equipe equatoriana para as semifinais da Copa Sul-Americana: 5 a 4.
