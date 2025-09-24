Barcelona avalia novas contratações após lesão de Gavi (escudo do Barcelona (Foto Reprodução/Barcelona ))

O Barcelona avalia movimentos no mercado para compensar a ausência de Gavi, que passou por cirurgia no menisco medial do joelho. O clube informou que o procedimento foi bem-sucedido e que o retorno deve levar pelo menos quatro a cinco meses.

O cenário preocupa após o histórico recente do meio-campista, que ficou 11 meses fora entre novembro de 2023 e outubro de 2024 por lesão no ligamento cruzado anterior. Hansi Flick conta com Pedri e Frenkie de Jong como titulares, enquanto Marc Casado e Marc Bernal compõem alternativas ainda inexperientes no banco.

Segundo o portal espanhol Fichajes, a diretoria estuda pedir ao Manchester United o empréstimo de Kobbie Mainoo em janeiro, com opção de compra. Publicações inglesas repercutiram a possibilidade e destacaram que o Barcelona pretende testar a disposição dos ingleses em negociar.

Mainoo, de 20 anos, pediu para sair por empréstimo no fim da última janela, por causa da pouca minutagem com Rúben Amorim. Até aqui, ele somou 76 minutos na Premier League 2025/26, entrando nos minutos finais contra o Chelsea, e ainda aguarda a primeira partida como titular na liga.

O Barcelona demonstrou interesse formal e as conversas podem acelerar nas próximas semanas. A mesma publicação afirma que a vontade do jogador pode pesar, já que ele não é titular absoluto e estaria disposto a buscar mais tempo de jogo.

A concorrência é ampla. Real Madrid, Manchester City, Chelsea, Tottenham, Aston Villa, Everton e Napoli sondaram a situação recentemente. Juventus e Roma também manifestaram interesse no meio-campista inglês, segundo as reportagens.

Relatos indicam ainda que o Barcelona usou fórmula semelhante, de empréstimo com compra, para fechar com Marcus Rashford. O atacante soma quatro participações em gols em seis jogos e marcou dois gols contra o Newcastle pela Liga dos Campeões.

O Barcelona volta a campo amanhã, quinta-feira (25/9), às 16h30, contra o Oviedo, fora de casa, pela sexta rodada de La Liga. O time é o segundo colocado, com quatro vitórias e um empate.

