Definido o primeiro classificado à semifinal da Copa Libertadores
Racing venceu o Vélez e avançou à semifinal da Libertadores; adversário será Flamengo ou Estudiantes, que se enfrentam nesta quinta-feira (25/9)
compartilheSiga no
O primeiro classificado à semifinal da Copa Libertadores está definido: é o Racing, atual campeão da Copa Sul-Americana, que superou o Vélez nesta terça-feira (23/9), no El Cilindro, em Avellaneda, na partida de volta das quartas de final, por 1 a 0, mesmo placar do jogo de ida.
O gol da equipe foi marcado por Santiago Solari, que fez o seu terceiro gol em nove jogos na competição.
Qual será o adversário do Racing na semifinal?
Com o triunfo no duelo argentino, La Academia agora espera o desfecho do confronto entre Flamengo e Estudiantes, que se enfrentam nesta quinta-feira (25/9), às 21h30, para conhecer o seu adversário na semifinal do certame continental.
Caminho do Racing até a semifinal
Para chegar à semifinal da Libertadores, o Racing foi o primeiro colocado do Grupo E do torneio, com 13 pontos. A chave contava, ainda, com Fortaleza, Bucaramanga-COL e Colo Colo-CHI.
Nas oitavas de final a quipe Argentina enfrentou o Peñarol-URU e se classificou após perder a primeira partida, por 1 a 0, e vencer o jogo de volta, em casa, por 3 a 1.
A notícia Definido o primeiro classificado à semifinal da Copa Libertadores foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo