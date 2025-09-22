Assine
overlay
Início Esportes
Esportes

Lamine Yamal ganha Troféu Kopa no prêmio Bola de Ouro 2025

Atacante do Barcelona foi eleito pela segunda vez consecutiva; prêmio condecora melhor jogador do mundo de até 21 anos

Publicidade
Carregando...
JV
João Vítor Marques
JV
João Vítor Marques
Repórter
22/09/2025 16:32

compartilhe

Siga no
x
Lamine Yamal ganha Troféu Kopa no prêmio Bola de Ouro 2025
Lamine Yamal ganha Troféu Kopa no prêmio Bola de Ouro 2025 crédito: No Ataque Internacional
Lamine Yamal ganha Troféu Kopa no prêmio Bola de Ouro 2025
Lamine Yamal ganha Troféu Kopa no prêmio Bola de Ouro 2025 (Lamine Yamal, atacante do Barcelona)

O atacante espanhol Lamine Yamal conquistou o Troféu Kopa no prêmio da Bola de Ouro 2025, nesta segunda-feira (22/9), em evento realizado no Teatro du Châtelet, em Paris, capital da França.

Foi a segunda vez consecutiva que o jogador do Barcelona e da Seleção Espanhola conquistou a premiação, que condecora o melhor jogador do mundo de até 21 anos.

Aos 18 anos, Yamal superou nomes como Estêvão, do Chelsea, e Désiré Doué, do Paris Saint-Germain. O prêmio foi entregue pelo ex-zagueiro francês Varane.

Quem eram os candidatos ao Kopa Masculino (melhor jogador até 21 anos)?

  • Ayyoub Bouaddi (França)
  • Pau Cubarsi (Espanha)
  • Désiré Doué (França)
  • Estêvão (Brasil)
  • Dean Huijsen (Espanha)
  • Myles Lewis-Skelly (Inglaterra)
  • Rodrigo Mora (Portugal)
  • João Neves (Portugal)
  • Lamine Yamal (Espanha)
  • Kenan Yildiz (Turquia)

A notícia Lamine Yamal ganha Troféu Kopa no prêmio Bola de Ouro 2025 foi publicada primeiro no No Ataque por João Vítor Marques

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay