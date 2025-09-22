Lamine Yamal ganha Troféu Kopa no prêmio Bola de Ouro 2025
Atacante do Barcelona foi eleito pela segunda vez consecutiva; prêmio condecora melhor jogador do mundo de até 21 anos
O atacante espanhol Lamine Yamal conquistou o Troféu Kopa no prêmio da Bola de Ouro 2025, nesta segunda-feira (22/9), em evento realizado no Teatro du Châtelet, em Paris, capital da França.
Foi a segunda vez consecutiva que o jogador do Barcelona e da Seleção Espanhola conquistou a premiação, que condecora o melhor jogador do mundo de até 21 anos.
Aos 18 anos, Yamal superou nomes como Estêvão, do Chelsea, e Désiré Doué, do Paris Saint-Germain. O prêmio foi entregue pelo ex-zagueiro francês Varane.
Quem eram os candidatos ao Kopa Masculino (melhor jogador até 21 anos)?
- Ayyoub Bouaddi (França)
- Pau Cubarsi (Espanha)
- Désiré Doué (França)
- Estêvão (Brasil)
- Dean Huijsen (Espanha)
- Myles Lewis-Skelly (Inglaterra)
- Rodrigo Mora (Portugal)
- João Neves (Portugal)
- Lamine Yamal (Espanha)
- Kenan Yildiz (Turquia)
