Bola de Ouro 2025: veja os vencedores de todas as categorias do prêmio
Cerimônia de gala nesta segunda-feira (22/9), em Paris, condecora os melhores e as melhores jogadoras do mundo na temporada
Cerimônia de gala no Teatro du Châtelet, em Paris, capital da França, premia os melhores e as melhores do mundo no futebol da última temporada. A seguir, o No Ataque traz a lista de quem ganhou troféus no evento organizado pela revista francesa France Football nesta segunda-feira (22/9).
Veja a lista de vencedores a seguir – a matéria está em atualização.
Vencedores de cada categoria na Bola de Ouro 2025
- Troféu Kopa Masculino (melhor jogador de até 21 anos): Lamine Yamal (Barcelona e Seleção Espanhola)
- Troféu Kopa Feminino (melhor jogadora de até 21 anos): Vicky López (Barcelona e Seleção Espanhola)
- Troféu Johan Cruyff Feminino (melhor treinadora no feminino): Sarina Wiegman (holandesa da seleção da Inglaterra)
- Troféu Johan Cruyff Masculino (melhor treinador no masculino): Luis Enrique (espanhol do PSG)
Indicados à Bola de Ouro 2025
A seguir, veja a lista de candidatos e candidatas em cada categoria do prêmio da Bola de Ouro 2025.
Troféu Kopa Feminino (melhor jogadora até 21 anos)
- Claudia Martinez Ovando (Paraguai)
- Vicky Lopez (Espanha)
- Wieke Kaptein (Holanda)
- Linda Caicedo (Colômbia)
- Michelle Agyemang (Inglaterra)
Troféu Kopa Masculino (melhor jogador até 21 anos)
- Ayyoub Bouaddi (França)
- Pau Cubarsi (Espanha)
- Désiré Doué (França)
- Estêvão (Brasil)
- Dean Huijsen (Espanha)
- Myles Lewis-Skelly (Inglaterra)
- Rodrigo Mora (Portugal)
- Joao Neves (Portugal)
- Lamine Yamal (Espanha)
- Kenan Yildiz (Turquia)
Troféu Yashin Feminino (melhor goleira)
- Ann-Katrin Berger (Alemanha)
- Cata Coll (Espanha)
- Hannah Hampton (Inglaterra)
- Chiamaka Nnadozie (Nigéria)
- Daphne van Domselaar (Holanda)
Troféu Yashin Masculino (melhor goleiro)
- Alisson Becker (Brasil)
- Yassine Bounou (Marrocos)
- Lucas Chevalier (França)
- Thibaut Courtois (Bélgica)
- Gianluigi Donnarumma (Itália)
- Emiliano Martinez (Argentina)
- Jan Oblak (Eslovênia)
- David Raya (Espanha)
- Matz Sels (Bélgica)
- Yann Sommer (Suíça)
Troféu Johan Cruyff Feminino (melhor técnico)
- Sonia Bompastor (França)
- Arthur Elias (Brasil)
- Justine Madugu (Nigéria)
- Renée Slegers (Holanda)
- Sarina Wiegman (Inglaterra)
Troféu Johan Cruyff Masculino (melhor técnico)
- Antonio Conte (Itália)
- Luis Enrique (Espanha)
- Hansi Flick (Alemanha)
- Enzo Maresca (Itália)
- Arne Slot (Holanda)
Clube do Ano Feminino
- Arsenal (Inglaterra)
- Barcelona (Espanha)
- Chelsea (Inglaterra)
- Lyon (França)
- Orlando Pride (Estados Unidos)
Clube do Ano Masculino
- Barcelona (Espanha)
- Botafogo (Brasil)
- Chelsea (Inglaterra)
- Liverpool (Inglaterra)
- Paris Saint-Germain (França)
Bola de Ouro Feminina (melhor jogadora)
- Sandy Baltimore (França)
- Barbra Banda (Zâmbia)
- Aitana Bonmatí (Espanha)
- Lucy Bronze (Inglaterra)
- Klara Bühl (Alemanha)
- Mariona Caldentey (Espanha)
- Sofia Cantore (Itália)
- Steph Catley (Austrália)
- Temwa Chawinga (Malawi)
- Melchie Dumornay (Haiti)
- Emily Fox (Estados Unidos)
- Cristiana Girelli (Itália)
- Esther Gonzalez (Espanha)
- Caroline Graham Hansen (Noruega)
- Hannah Hampton (Inglaterra)
- Pernille Harder (Dinamarca)
- Patri Guijarro (Espanha)
- Amanda Gutierres (Brasil)
- Lindsey Heaps (Estados Unidos)
- Chloe Kelly (Inglaterra)
- Frida Leonhardsen-Maanum (Noruega)
- Marta (Brasil)
- Clara Mateo (França)
- Ewa Pajor (Polônia)
- Claudia Pina (Espanha)
- Alexia Putellas (Espanha)
- Alessia Russo (Inglaterra)
- Johanna Rytting Kaneryd (Suécia)
- Caroline Weir (Escócia)
- Leah Williamson (Inglaterra)
Bola de Ouro Masculina (melhor jogador)
- Jude Bellingham (Inglaterra)
- Ousmane Dembélé (França)
- Gianluigi Donnarumma (Itália)
- Désiré Doué (França)
- Denzel Dumfries (Países Baixos)
- Serhou Guirassy (Guiné)
- Viktor Gyökeres (Suécia)
- Erling Haaland (Noruega)
- Achraf Hakimi (Marrocos)
- Harry Kane (Inglaterra)
- Khvicha Kvaratskhelia (Geórgia)
- Robert Lewandowski (Polônia)
- Alexis Mac Allister (Argentina)
- Lautaro Martínez (Argentina)
- Kylian Mbappé (França)
- Scott McTominay (Escócia)
- Nuno Mendes (Portugal)
- João Neves (Portugal)
- Michael Olise (França)
- Cole Palmer (Inglaterra)
- Pedri (Espanha)
- Raphinha (Brasil)
- Declan Rice (Inglaterra)
- Fabián Ruiz (Espanha)
- Mohamed Salah (Egito)
- Virgil van Dijk (Países Baixos)
- Vinicius Jr. (Brasil)
- Vitinha (Portugal)
- Florian Wirtz (Alemanha)
- Lamine Yamal (Espanha)
A notícia Bola de Ouro 2025: veja os vencedores de todas as categorias do prêmio foi publicada primeiro no No Ataque por João Vítor Marques