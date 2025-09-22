Assine
overlay
Início Esportes
Esportes

Bola de Ouro 2025: veja os vencedores de todas as categorias do prêmio

Cerimônia de gala nesta segunda-feira (22/9), em Paris, condecora os melhores e as melhores jogadoras do mundo na temporada

Publicidade
Carregando...
JV
João Vítor Marques
JV
João Vítor Marques
Repórter
22/09/2025 16:32

compartilhe

Siga no
x
Bola de Ouro 2025: veja os vencedores de todas as categorias do prêmio
Bola de Ouro 2025: veja os vencedores de todas as categorias do prêmio crédito: No Ataque Internacional
Bola de Ouro 2025: veja os vencedores de todas as categorias do prêmio
Bola de Ouro 2025: veja os vencedores de todas as categorias do prêmio (Troféu da Bola de Ouro)

Cerimônia de gala no Teatro du Châtelet, em Paris, capital da França, premia os melhores e as melhores do mundo no futebol da última temporada. A seguir, o No Ataque traz a lista de quem ganhou troféus no evento organizado pela revista francesa France Football nesta segunda-feira (22/9).

Veja a lista de vencedores a seguir – a matéria está em atualização.

Vencedores de cada categoria na Bola de Ouro 2025

  • Troféu Kopa Masculino (melhor jogador de até 21 anos): Lamine Yamal (Barcelona e Seleção Espanhola)
  • Troféu Kopa Feminino (melhor jogadora de até 21 anos): Vicky López (Barcelona e Seleção Espanhola)
  • Troféu Johan Cruyff Feminino (melhor treinadora no feminino): Sarina Wiegman (holandesa da seleção da Inglaterra)
  • Troféu Johan Cruyff Masculino (melhor treinador no masculino): Luis Enrique (espanhol do PSG)

Indicados à Bola de Ouro 2025

A seguir, veja a lista de candidatos e candidatas em cada categoria do prêmio da Bola de Ouro 2025.

Troféu Kopa Feminino (melhor jogadora até 21 anos)

  • Claudia Martinez Ovando (Paraguai)
  • Vicky Lopez (Espanha)
  • Wieke Kaptein (Holanda)
  • Linda Caicedo (Colômbia)
  • Michelle Agyemang (Inglaterra)

Troféu Kopa Masculino (melhor jogador até 21 anos)

  • Ayyoub Bouaddi (França)
  • Pau Cubarsi (Espanha)
  • Désiré Doué (França)
  • Estêvão (Brasil)
  • Dean Huijsen (Espanha)
  • Myles Lewis-Skelly (Inglaterra)
  • Rodrigo Mora (Portugal)
  • Joao Neves (Portugal)
  • Lamine Yamal (Espanha)
  • Kenan Yildiz (Turquia)

Troféu Yashin Feminino (melhor goleira)

  • Ann-Katrin Berger (Alemanha)
  • Cata Coll (Espanha)
  • Hannah Hampton (Inglaterra)
  • Chiamaka Nnadozie (Nigéria)
  • Daphne van Domselaar (Holanda)

Troféu Yashin Masculino (melhor goleiro)

  • Alisson Becker (Brasil)
  • Yassine Bounou (Marrocos)
  • Lucas Chevalier (França)
  • Thibaut Courtois (Bélgica)
  • Gianluigi Donnarumma (Itália)
  • Emiliano Martinez (Argentina)
  • Jan Oblak (Eslovênia)
  • David Raya (Espanha)
  • Matz Sels (Bélgica)
  • Yann Sommer (Suíça)

Troféu Johan Cruyff Feminino (melhor técnico)

  • Sonia Bompastor (França)
  • Arthur Elias (Brasil)
  • Justine Madugu (Nigéria)
  • Renée Slegers (Holanda)
  • Sarina Wiegman (Inglaterra)

Troféu Johan Cruyff Masculino (melhor técnico)

  • Antonio Conte (Itália)
  • Luis Enrique (Espanha)
  • Hansi Flick (Alemanha)
  • Enzo Maresca (Itália)
  • Arne Slot (Holanda)

Clube do Ano Feminino

  • Arsenal (Inglaterra)
  • Barcelona (Espanha)
  • Chelsea (Inglaterra)
  • Lyon (França)
  • Orlando Pride (Estados Unidos)

Clube do Ano Masculino

  • Barcelona (Espanha)
  • Botafogo (Brasil)
  • Chelsea (Inglaterra)
  • Liverpool (Inglaterra)
  • Paris Saint-Germain (França)

Bola de Ouro Feminina (melhor jogadora)

  • Sandy Baltimore (França)
  • Barbra Banda (Zâmbia)
  • Aitana Bonmatí (Espanha)
  • Lucy Bronze (Inglaterra)
  • Klara Bühl (Alemanha)
  • Mariona Caldentey (Espanha)
  • Sofia Cantore (Itália)
  • Steph Catley (Austrália)
  • Temwa Chawinga (Malawi)
  • Melchie Dumornay (Haiti)
  • Emily Fox (Estados Unidos)
  • Cristiana Girelli (Itália)
  • Esther Gonzalez (Espanha)
  • Caroline Graham Hansen (Noruega)
  • Hannah Hampton (Inglaterra)
  • Pernille Harder (Dinamarca)
  • Patri Guijarro (Espanha)
  • Amanda Gutierres (Brasil)
  • Lindsey Heaps (Estados Unidos)
  • Chloe Kelly (Inglaterra)
  • Frida Leonhardsen-Maanum (Noruega)
  • Marta (Brasil)
  • Clara Mateo (França)
  • Ewa Pajor (Polônia)
  • Claudia Pina (Espanha)
  • Alexia Putellas (Espanha)
  • Alessia Russo (Inglaterra)
  • Johanna Rytting Kaneryd (Suécia)
  • Caroline Weir (Escócia)
  • Leah Williamson (Inglaterra)

Bola de Ouro Masculina (melhor jogador)

  • Jude Bellingham (Inglaterra)
  • Ousmane Dembélé (França)
  • Gianluigi Donnarumma (Itália)
  • Désiré Doué (França)
  • Denzel Dumfries (Países Baixos)
  • Serhou Guirassy (Guiné)
  • Viktor Gyökeres (Suécia)
  • Erling Haaland (Noruega)
  • Achraf Hakimi (Marrocos)
  • Harry Kane (Inglaterra)
  • Khvicha Kvaratskhelia (Geórgia)
  • Robert Lewandowski (Polônia)
  • Alexis Mac Allister (Argentina)
  • Lautaro Martínez (Argentina)
  • Kylian Mbappé (França)
  • Scott McTominay (Escócia)
  • Nuno Mendes (Portugal)
  • João Neves (Portugal)
  • Michael Olise (França)
  • Cole Palmer (Inglaterra)
  • Pedri (Espanha)
  • Raphinha (Brasil)
  • Declan Rice (Inglaterra)
  • Fabián Ruiz (Espanha)
  • Mohamed Salah (Egito)
  • Virgil van Dijk (Países Baixos)
  • Vinicius Jr. (Brasil)
  • Vitinha (Portugal)
  • Florian Wirtz (Alemanha)
  • Lamine Yamal (Espanha)

A notícia Bola de Ouro 2025: veja os vencedores de todas as categorias do prêmio foi publicada primeiro no No Ataque por João Vítor Marques

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay