Assine
overlay
Início Esportes
Esportes

Bola de Ouro 2025: onde assistir, horário, indicados e favoritos à premiação

Cerimônia da revista France Football nesta segunda-feira (22/9) vai eleger melhores jogadores e jogadoras do futebol mundial na temporada

Publicidade
Carregando...
JV
João Vítor Marques
JV
João Vítor Marques
Repórter
22/09/2025 01:36

compartilhe

Siga no
x
Bola de Ouro 2025: onde assistir, horário, indicados e favoritos à premiação
Bola de Ouro 2025: onde assistir, horário, indicados e favoritos à premiação crédito: No Ataque Internacional
Bola de Ouro 2025: onde assistir, horário, indicados e favoritos à premiação
Bola de Ouro 2025: onde assistir, horário, indicados e favoritos à premiação (Troféu da Bola de Ouro)

Nesta segunda-feira (22/9), um evento de gala para o futebol. A cerimônia da Bola de Ouro, premiação organizada pela revista francesa France Football, elege os melhores jogadores e jogadoras do mundo na temporada. O evento está marcado para 16h (de Brasília), no Théâtre du Châtelet, em Paris, capital da França, e conta com representantes do Brasil na disputa. A seguir, o No Ataque traz onde assistir ao vivo, indicados, favoritos e mais informações.

Onde assistir à Bola de Ouro 2025?

A cerimônia da Bola de Ouro 2025, nesta segunda-feira, terá transmissão ao vivo na TNT (TV fechada), na HBO Max (straming) e no canal da TNT Sports (YouTube).

O No Ataque faz a cobertura completa da premiação, com o noticiário dos vencedores e repercussões.

Quais brasileiros estão na disputa da Bola de Ouro?

A organização do prêmio divulgou a lista de concorrentes a cada categoria em 7 de agosto. Para os troféus principais, que condecoram os melhores jogadores do futebol mundial, o Brasil tem quatro representantes na disputa.

O meia-atacante Raphinha, do Barcelona, e o atacante Vini Jr., do Real Madrid, entraram no top 30 da revista entre os homens. No feminino, a meia-atacante Marta, do Orlando Pride, e a atacante Amanda Gutierres, do Palmeiras, estão na disputa.

Revelado pelo Palmeiras, o meia-atacante Estêvão, do Chelsea, concorre ao Troféu Kopa, para jogadores de até 21 anos. O goleiro Alisson, do Liverpool, está na disputa do Troféu Yashin, para o melhor da posição.

O técnico Arthur Elias, da Seleção Brasileira, disputa o Johan Cruyff para comandantes de times femininos.

Entre os clubes, o representante do Brasil é o Botafogo, campeão da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro de 2024.

Marta marcou gol de pênalti na Copa América - (foto: Lívia Villa Boas/CBF)
Marta marcou gol de pênalti na Copa América(foto: Lívia Villa Boas/CBF)

Quem são os favoritos à Bola de Ouro 2025?

Nas prévias, os principais favoritos ao principal prêmio da noite no masculino são os atacantes espanhol Lamine Yamal, do Barcelona, e o francês Ousmane Dembélé, do Paris Saint-Germain. Dos brasileiros, Raphinha é quem tem mais chances, mas aparece atrás dos outros dois.

O mais cotado é mesmo Dembélé. O ponta foi o grande destaque do PSG na trajetória vitoriosa, com 35 gols e 14 assistências em 53 partidas. Coletivamente, foi campeão da Copa da França, do Campeonato Francês e da Champions League.

No feminino, há grandes chances de um “tricampeonato” da meia espanhola Aitana Bonmatí, do Barcelona. Outras fortes candidatas são as também espanholas Alexia Putellas e Mariona Caldentey, além da inglesa Alessia Russo, destaque na campanha do título europeu.

Dembélé comemora segundo gol do PSG sobre o Real Madrid no Mundial de Clubes - (foto: Dan Mullan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Dembélé comemora segundo gol do PSG sobre o Real Madrid no Mundial de Clubes(foto: Dan Mullan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Indicados à Bola de Ouro 2025

A seguir, veja a lista de candidatos e candidatas em cada categoria do prêmio da Bola de Ouro 2025.

Troféu Kopa Feminino (melhor jogadora até 21 anos)

  • Claudia Martinez Ovando (Paraguai)
  • Vicky Lopez (Espanha)
  • Wieke Kaptein (Holanda)
  • Linda Caicedo (Colômbia)
  • Michelle Agyemang (Inglaterra)

Troféu Kopa Masculino (melhor jogador até 21 anos)

  • Ayyoub Bouaddi (França)
  • Pau Cubarsi (Espanha)
  • Désiré Doué (França)
  • Estêvão (Brasil)
  • Dean Huijsen (Espanha)
  • Myles Lewis-Skelly (Inglaterra)
  • Rodrigo Mora (Portugal)
  • Joao Neves (Portugal)
  • Lamine Yamal (Espanha)
  • Kenan Yildiz (Turquia)

Troféu Yashin Feminino (melhor goleira)

  • Ann-Katrin Berger (Alemanha)
  • Cata Coll (Espanha)
  • Hannah Hampton (Inglaterra)
  • Chiamaka Nnadozie (Nigéria)
  • Daphne van Domselaar (Holanda)

Troféu Yashin Masculino (melhor goleiro)

  • Alisson Becker (Brasil)
  • Yassine Bounou (Marrocos)
  • Lucas Chevalier (França)
  • Thibaut Courtois (Bélgica)
  • Gianluigi Donnarumma (Itália)
  • Emiliano Martinez (Argentina)
  • Jan Oblak (Eslovênia)
  • David Raya (Espanha)
  • Matz Sels (Bélgica)
  • Yann Sommer (Suíça)

Troféu Johan Cruyff Feminino (melhor técnico)

  • Sonia Bompastor (França)
  • Arthur Elias (Brasil)
  • Justine Madugu (Nigéria)
  • Renée Slegers (Holanda)
  • Sarina Wiegman (Holanda)

Troféu Johan Cruyff Masculino (melhor técnico)

  • Antonio Conte (Itália)
  • Luis Enrique (Espanha)
  • Hansi Flick (Alemanha)
  • Enzo Maresca (Itália)
  • Arne Slot (Holanda)

Clube do Ano Feminino

  • Arsenal (Inglaterra)
  • Barcelona (Espanha)
  • Chelsea (Inglaterra)
  • Lyon (França)
  • Orlando Pride (Estados Unidos)

Clube do Ano Masculino

  • Barcelona (Espanha)
  • Botafogo (Brasil)
  • Chelsea (Inglaterra)
  • Liverpool (Inglaterra)
  • Paris Saint-Germain (França)

Bola de Ouro Feminina (melhor jogadora)

  • Sandy Baltimore (França)
  • Barbra Banda (Zâmbia)
  • Aitana Bonmatí (Espanha)
  • Lucy Bronze (Inglaterra)
  • Klara Bühl (Alemanha)
  • Mariona Caldentey (Espanha)
  • Sofia Cantore (Itália)
  • Steph Catley (Austrália)
  • Temwa Chawinga (Malawi)
  • Melchie Dumornay (Haiti)
  • Emily Fox (Estados Unidos)
  • Cristiana Girelli (Itália)
  • Esther Gonzalez (Espanha)
  • Caroline Graham Hansen (Noruega)
  • Hannah Hampton (Inglaterra)
  • Pernille Harder (Dinamarca)
  • Patri Guijarro (Espanha)
  • Amanda Gutierres (Brasil)
  • Lindsey Heaps (Estados Unidos)
  • Chloe Kelly (Inglaterra)
  • Frida Leonhardsen-Maanum (Noruega)
  • Marta (Brasil)
  • Clara Mateo (França)
  • Ewa Pajor (Polônia)
  • Claudia Pina (Espanha)
  • Alexia Putellas (Espanha)
  • Alessia Russo (Inglaterra)
  • Johanna Rytting Kaneryd (Suécia)
  • Caroline Weir (Escócia)
  • Leah Williamson (Inglaterra)

Bola de Ouro Masculina (melhor jogador)

  • Jude Bellingham (Inglaterra)
  • Ousmane Dembélé (França)
  • Gianluigi Donnarumma (Itália)
  • Désiré Doué (França)
  • Denzel Dumfries (Países Baixos)
  • Serhou Guirassy (Guiné)
  • Viktor Gyökeres (Suécia)
  • Erling Haaland (Noruega)
  • Achraf Hakimi (Marrocos)
  • Harry Kane (Inglaterra)
  • Khvicha Kvaratskhelia (Geórgia)
  • Robert Lewandowski (Polônia)
  • Alexis Mac Allister (Argentina)
  • Lautaro Martínez (Argentina)
  • Kylian Mbappé (França)
  • Scott McTominay (Escócia)
  • Nuno Mendes (Portugal)
  • João Neves (Portugal)
  • Michael Olise (França)
  • Cole Palmer (Inglaterra)
  • Pedri (Espanha)
  • Raphinha (Brasil)
  • Declan Rice (Inglaterra)
  • Fabián Ruiz (Espanha)
  • Mohamed Salah (Egito)
  • Virgil van Dijk (Países Baixos)
  • Vinicius Jr. (Brasil)
  • Vitinha (Portugal)
  • Florian Wirtz (Alemanha)
  • Lamine Yamal (Espanha)

A notícia Bola de Ouro 2025: onde assistir, horário, indicados e favoritos à premiação foi publicada primeiro no No Ataque por João Vítor Marques

Tópicos relacionados:

horario

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay