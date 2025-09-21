Assine
Esportes

Roma vence o clássico contra a Lazio e sobe na tabela do Campeonato Italiano

Roma venceu a Lazio no Derby della Capitale por 1 a 0, no Campeonato Italiano, com gol de Lorenzo Pellegrini

GP
Gazeta Press
GP
Gazeta Press
Repórter
21/09/2025 10:33

Roma vence o clássico contra a Lazio e sobe na tabela do Campeonato Italiano crédito: No Ataque Internacional
No primeiro Derby della Capitale da temporada, a Roma visitou a Lazio, pela quarta rodada do Campeonato Italiano, no Estádio Olímpico de Roma. Os visitantes venceram por 1 a 0, com gol de Lorenzo Pellegrini.

Situação da Tabela

Com o resultado, a Roma subiu, momentaneamente, para a quarta posição, com nove pontos conquistados, apenas um atrás da líder Juventus. Por outro lado, a Lazio conheceu a terceira derrota em quatro jogos e ficou na 13ª posição, com três pontos. A equipe ainda pode despencar na tabela até o final da rodada.

Como foi o jogo

A Roma marcou o gol da vitória aos 38 minutos do primeiro tempo. Após um vacilo da Lazio na saída de bola, Matías Soulé tocou para Lorenzo Pellegrini. O italiano recebeu dentro da área e bateu colocado, sem chances para o goleiro Ivan Provedel.

No segundo tempo, aos 41 minutos, o meia Reda Belahyane recebeu cartão vermelho direto após uma falta dura e deixou a Lazio com um homem a menos na reta final.

Próximos jogos

Roma:

  • Encara o Nice nesta quarta-feira, às 16 horas (de Brasília), pela primeira rodada da Liga Europa, no Allianz Riviera.

Lazio:

  • Visita o Genoa no dia 29 de setembro, segunda-feira, às 15h45, pela quinta rodada do Campeonato Italiano, no Estádio Luigi Ferraris.

A notícia Roma vence o clássico contra a Lazio e sobe na tabela do Campeonato Italiano foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press

