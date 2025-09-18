Manchester City vence o Napoli em estreia da Champions League (Doku comemora o gol marcado na vitória sobre o Napoli)

O City estreou na fase de liga da Champions 2025/26 com vitória por 2 a 0 sobre o Napoli, nesta quinta-feira (18/9), no Etihad Stadium, em Manchester. Em casa, o time inglês contou com a expulsão de Di Lorenzo aos 20 minutos do primeiro tempo para facilitar o caminho em busca dos três pontos. No entanto, Haaland e Doku só conseguiram marcar os gols da vitória sobre os atuais campeões italianos no segundo tempo.

A partida marcou o reencontro de Kevin de Bruyne com o Manchester City, onde defendeu as cores do clube por uma década. No entanto, o meia belga deixou o gramado aos 25 minutos do primeiro tempo, após a expulsão de Di Lorenzo. O técnico Antonio Conte optou por preservar o meia para ajustar o sistema defensivo da equipe.

Além disso, esta foi a primeira vez que De Bruyne pisou no Etihad Stadium desde que deixou o City. Pelo clube inglês, o meia belga tem 16 títulos conquistados.

Dessa maneira, o Manchester City se junta aos clubes que conquistaram a vitória nesta primeira rodada e aparece na parte de cima da tabela com três pontos. Por outro lado, o Napoli não conseguiu um bom desempenho no Etihad Stadium e terá que se recuperar no decorrer desta fase de liga.

O jogo

O Manchester City dominou o primeiro tempo, mas não conseguiu abrir o placar. Por outro lado, o Napoli ficou em uma situação mais complicada aos 20 minutos, quando Di Lorenzo derrubou Haaland sendo o último homem. O árbitro deixou inicialmente o lance seguir, mas após consultar o VAR, expulsou o lateral. Com um jogador a menos, os italianos recuaram e tentaram se reorganizar. Antonio Conte mexeu no time, tirando De Bruyne para a entrada de Mathías Olivera, buscando reforçar a defesa. Mesmo controlando a partida e criando várias chances, o City esbarrou nas ótimas defesas de Milinkovic-Savic, que segurou o 0 a 0.

Na volta do intervalo, o City manteve a pressão e o Napoli não suportou. Em uma linda jogada de Foden com Haaland, o meia tocou de cavadinha para o artilheiro abrir o placar de cabeça, encobrindo o goleiro aos 10 minutos. O gol embalou os donos da casa e Doku ampliou em boa jogada individual. O camisa 11 avançou pela ponta esquerda, passou por todo mundo e bateu cruzado, por baixo das pernas do goleiro Milinkovic-Savic para confirmar a vitória no Etihad Stadium.

A notícia Manchester City vence o Napoli em estreia da Champions League foi publicada primeiro no No Ataque por Redacao Jogada10