Daniel Alves veste camisa de gigante sul-americano e simula apresentação (Daniel Alves, ex-lateral da Seleção e do Barcelona)

Daniel Alves reapareceu nas redes sociais nesta quinta-feira (18/9) ao simular que estava sendo apresentado pelo Boca Juniors, da Argentina. O vídeo, que já viralizou entre os internautas, mostra o ex-lateral-direito da Seleção e do Barcelona com a camisa do clube em um momento de “euforia”. Assista, abaixo:

Ele ganhou o presente de uma mulher – não identificada – e fingiu que estava tendo o primeiro contato com a torcida dos Xeneizes. O ex-jogador bateu a mão no escudo e no fim até cantou uma música da torcida.

“Praticando sua apresentação no Boca com a camisa que lhe dei. O contratamos, não?”, escreveu a pessoa que publicou o vídeo.

As imagens repercutiram bastante entre torcedores do clube. A imprensa argentina também deu destaque ao fato.

Dani Alves pode voltar a jogar?

Sem entrar em campo desde janeiro de 2023, Daniel Alves nunca anunciou a aposentadoria e, em maio deste ano, publicou uma mensagem enigmática sobre o tema.

“EU SOU O QUE SOU manda dizer-vos que; assim como o PESCADOR continuou a ser pescador, o JOGADOR continuará sendo JOGADOR. O que Deus criou é perfeito quando está alinhado com a vontade e perfeição do DEUS que o criou. Porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, JESUS CRISTO HOMEM! 1 Timóteo 2:5 Porque ele é; O ÚNICO CAMINHO, A ÚNICA VERDADE, E A ÚNICA VIDA…. Ninguém vem ao PAI se não for por mim disse JESUS. Juan 14:6”, escreveu.

No mês seguinte, a modelo espanhola Joana Sanz, esposa do ex-lateral, destacou o desejo do brasileiro de voltar a jogar futebol profissionalmente.

“Disse (Daniel) que ainda tem gasolina para jogar”, escreveu.

Carreira no futebol e absolvição na Justiça

Daniel Alves fez carreira de sucesso no futebol, principalmente pelo Barcelona-ESP, clube em que conquistou vários títulos. Também passou por Bahia, Sevilla-ESP, Juventus-ITA, PSG-FRA e Pumas-MEX.

Em março deste ano, o ex-lateral foi absolvido da acusação de agressão sexual que enfrentava na Espanha. O Tribunal de Justiça da Catalunha concluiu por unanimidade que o depoimento da jovem que acusava o ex-jogador é insuficiente para sustentar a condenação do réu e revogou a sentença contra o brasileiro.

