Bola de Ouro: craque da Argentina aponta favoritos ao prêmio (Lautaro Martínez é destaque da Inter)

O jogador da Seleção Argentina e da Inter de Milão, Lautaro Martínez, escolheu três jogadores que ele elege como favoritos para receber o prêmio da Bola de Ouro, da revista francesa France Football.

O atleta está entre os 30 nomes que concorrem ao prêmio de melhor jogador do mundo. Em entrevista à France Football, o argentino falou sobre a premiação.

Ele foi perguntado em que posição se vê na disputa. “Estou entre os cinco primeiros, sem dúvida. Não quero citar nomes. Cada um classifica os jogadores de acordo com sua opinião; há atacantes de classe mundial. Mas o que fiz nos últimos anos me coloca entre os cinco primeiros.”, declarou.

A estrela nomeou Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) e Mohamed Salah (Liverpool) como favoritos para ganhar a Bola de Ouro.

Ele disse que o PSG tem vários candidatos e que qualquer um deles pode vencer, mas elogiou o 11 do Liverpool. “Gosto muito de Mohamed Salah. Ele teve uma ótima temporada na Premier League, que venceu, e é um jogador muito interessante”, pontuou.

Lautaro merecia a Bola de Ouro?

Um dos maiores jogadores da história, o argentino Lionel Messi, disse que o compatriota merecia ter ganhado a premiação.

“Eu esperava uma classificação mais alta depois de ser o artilheiro e jogador da Série A, depois de vencer a Copa América com cinco gols, incluindo o decisivo na final. Também venci a Supercopa da Itália, marcando gols nas semifinais e na final. Respeito a decisão do júri, mas eles me perguntaram o que eu achava, e eu disse a verdade. É assim que eu sou.”, expressou Lautaro Martínez.

Carreira do jogador

O jogador foi formado na categoria de base do Racing (Argentina) e em 2018 foi vendido para a Inter de Milão. Durante esses anos, o atacante disputou 338 partidas pela equipe italiana e marcou 154 gols.

Quando será a premiação da Bola de Ouro?

A cerimônia de premiação da Bola de Ouro de 2025 ocorrerá em 22 de setembro no Théâtre du Châtelet, em Paris, na França.

Indicados à Bola de Ouro

Jude Bellingham (Inglaterra)

Ousmane Dembélé (França)

Gianluigi Donnarumma (Itália)

Désiré Doué (França)

Denzel Dumfries (Países Baixos)

Serhou Guirassy (Guiné)

Viktor Gyökeres (Suécia)

Erling Haaland (Noruega)

Achraf Hakimi (Marrocos)

Harry Kane (Inglaterra)

Khvicha Kvaratskhelia (Geórgia)

Robert Lewandowski (Polônia)

Alexis Mac Allister (Argentina)

Lautaro Martínez (Argentina)

Kylian Mbappé (França)

Scott McTominay (Escócia)

Nuno Mendes (Portugal)

João Neves (Portugal)

Michael Olise (França)

Cole Palmer (Inglaterra)

Pedri (Espanha)

Raphinha (Brasil)

Declan Rice (Inglaterra)

Fabián Ruiz (Espanha)

Mohamed Salah (Egito)

Virgil van Dijk (Países Baixos)

Vinicius Jr. (Brasil)

Vitinha (Portugal)

Florian Wirtz (Alemanha)

Lamine Yamal (Espanha)

