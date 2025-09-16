Real Madrid vence Olympique de Marselha em estreia na Champions (Mbappé comemora um dos gols marcados na vitória sobre o Olympique de Marselha)

O Real Madrid suou para vencer o Olympique de Marselha por 2 a 1, de virada, no Santiago Bernabéu, nesta terça-feira (16/9), pela primeira rodada da fase de liga da Champions 2025/26. Os franceses abriram o placar com Weah, mas Mbappé garantiu a virada com dois gols de pênalti, sofridos por Rodrygo e Vini Jr, que começou no banco e sofreu a penalidade decisiva na reta final da partida. O time merengue ainda ficou com um jogador a menos após a expulsão de Carvajal, quando o placar ainda estava empatado.

Rodrygo foi titular, enquanto Vini Jr acabou sendo preterido pelo técnico Xabi Alonso. Além disso, a escolha do treinador confirmou que o camisa 7 não é mais intocável no elenco. Isto porque é a segunda vez que Vini Jr começa um jogo no banco nesta temporada — a primeira foi contra o Oviedo, na segunda rodada do Campeonato Espanhol, também substituído por Rodrygo (Vini entrou no segundo tempo e fez um dos gols da vitória por 3 a 0). Titular nos outros três jogos em LaLiga até aqui, Vini acabou sendo substituído em todos e ainda não fez uma partida inteira na temporada.

Dessa maneira, o Real Madrid confirmou o favoritismo e somou os primeiros três pontos nesta fase de liga da Champions graças aos gols de Mbappé. Com o resultado, o time está na 4ª posição, mas ainda pode ser ultrapassado no decorrer desta primeira rodada.

Por outro lado, o Olympique de Marselha, mesmo com a derrota, acabou surpreendendo em pleno Santiago Bernabéu e vendeu caro o resultado.

