Esportes

Vélez x Racing: onde assistir, horário e escalações pela Libertadores

Equipes se enfrentam em jogo válido pelas quartas de final da Copa Libertadores; partida ocorre às 19h (de Brasília), em Buenos Aires

Beatriz Marques
Beatriz Marques
Repórter
16/09/2025 14:28

Vélez x Racing: onde assistir, horário e escalações pela Libertadores (Vélez e Racing se enfrentam pela Copa Libertadores)

Vélez e Racing se enfrentam em jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores, nesta terça-feira (16/9). A bola rola às 19h (de Brasília), no José Amalfitani, em Buenos Aires, na Argentina.

Anteriormente, o Vélez eliminou o Fortaleza por 2 a 0 nos agregados. O jogo ocorreu em 19 de agosto, no José Amalfitani, em Buenos Aires, pelas oitavas de final.

Já o Racing, que foi campeão da Copa Sul-Americana na temporada passada, chega à fase da competição após ganhar do Peñarol nas oitavas de final com agregado de 3 a 2, também no dia 19, em El Cilindro, na capital argentina.

Vélez x Racing: onde assistir

O confronto entre Vélez e Racing será transmitido pela plataforma Paramount+ (streaming).

Vélez x Racing: prováveis escalações

  • Vélez: Marchiori; Gordon, Quiroz, Magallán e Gomez; Aliendro, Baeza, Machuca, Galván e Carrizo; Michael Santos.Técnico: Guillermo Barros Schelotto.
  • Racing: Cambeses; Pardo, Sosa, Colombo; Martirena, Juan Nardoni, Almendra, Rojas; Solari, Balboa e Adrian Martinez. Técnico: Gustavo Costas.

A notícia Vélez x Racing: onde assistir, horário e escalações pela Libertadores foi publicada primeiro no No Ataque por Beatriz Marques

