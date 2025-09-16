Vélez x Racing: onde assistir, horário e escalações pela Libertadores
Equipes se enfrentam em jogo válido pelas quartas de final da Copa Libertadores; partida ocorre às 19h (de Brasília), em Buenos Aires
compartilheSiga no
Vélez e Racing se enfrentam em jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores, nesta terça-feira (16/9). A bola rola às 19h (de Brasília), no José Amalfitani, em Buenos Aires, na Argentina.
Anteriormente, o Vélez eliminou o Fortaleza por 2 a 0 nos agregados. O jogo ocorreu em 19 de agosto, no José Amalfitani, em Buenos Aires, pelas oitavas de final.
Já o Racing, que foi campeão da Copa Sul-Americana na temporada passada, chega à fase da competição após ganhar do Peñarol nas oitavas de final com agregado de 3 a 2, também no dia 19, em El Cilindro, na capital argentina.
Vélez x Racing: onde assistir
O confronto entre Vélez e Racing será transmitido pela plataforma Paramount+ (streaming).
Vélez x Racing: prováveis escalações
- Vélez: Marchiori; Gordon, Quiroz, Magallán e Gomez; Aliendro, Baeza, Machuca, Galván e Carrizo; Michael Santos.Técnico: Guillermo Barros Schelotto.
- Racing: Cambeses; Pardo, Sosa, Colombo; Martirena, Juan Nardoni, Almendra, Rojas; Solari, Balboa e Adrian Martinez. Técnico: Gustavo Costas.
A notícia Vélez x Racing: onde assistir, horário e escalações pela Libertadores foi publicada primeiro no No Ataque por Beatriz Marques