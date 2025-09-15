Assine
Jogador campeão do mundo com a França anuncia aposentadoria

Samuel Umtiti é o quinto jogador que levantou a taça da Copa do Mundo de 2018 pela Seleção da França a se aposentar

GP
Gazeta Press
GP
Gazeta Press
Repórter
15/09/2025 16:31

Jogador campeão do mundo com a França anuncia aposentadoria
O zagueiro francês Samuel Umtiti, sem clube desde que deixou o Lille, há três meses, anunciou aposentadoria nesta segunda-feira (15/9), aos 31 anos.

“Depois de ter vivido uma carreira intensa com altos e baixos, chegou o momento de me despedir. Dei tudo com paixão e não me arrependo de nada”, escreveu o agora ex-jogador ao publicar um vídeo em sua conta no Instagram.

Revelado pelo Lyon e com uma passagem de seis anos pelo Barcelona, Umtiti teve a carreira prejudicada pelas lesões nas últimas temporadas. Ele chegou ao Lille em janeiro deste ano, mas pouco jogou devido aos recorrentes problemas físicos.

Umtiti é o quinto jogador campeão da Copa do Mundo de 2018 pela seleção francesa a se aposentar, depois de Blaise Matuidi (2022), Adil Rami (2023), Raphaël Varane (2024) e Steve Mandada (2025).

Seu momento mais marcante na campanha do título mundial foi o gol de cabeça que deu a vitória aos ‘Bleus’ sobre a Bélgica, por 1 a 0, na semifinal.

A notícia Jogador campeão do mundo com a França anuncia aposentadoria foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press

