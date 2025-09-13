Com um a menos, Real Madrid vence Real Sociedad pelo Espanhol (Mbappé comemorando gol pelo Real Madrid)

Com um a menos desde os 31 minutos do primeiro tempo pela expulsão de Huijsen, o Real Madrid venceu no Campeonato Espanhol. O time merengue venceu a Real Sociedad por 2 a 1, neste sábado (13/9), no Anoeta, pela quarta rodada. Mbappé e Arda Güller marcaram os gols do time da capital, enquanto Oyarzabal descontou.

Com a vitória, o Real Madrid mantém a liderança com 100% de aproveitamento e chega a 12 pontos, com quatro vitórias em quatro jogos. Já a Real Sociedad não começou bem a temporada. É o primeiro time fora da zona de rebaixamento, em 17º lugar, com dois pontos.

O jogo

O jogo começou animado no Anoeta. Logo no primeiro minuto, o Real Madrid marcou com Ceballos, mas o gol foi anulado por impedimento de Mbappé. Porém, não demorou muito para os merengues marcarem mais uma vez. Com marcação alta, o time comandado por Xabi Alonso incomodava. Mbappé aproveitou uma saída errada de Goti, aos 11, e fez 1 a 0.

Melhor no jogo, o Real Madrid quase ampliou aos 14 minutos, mas Mbappé carimbou a trave. Pelo alto, Éder Militão levou perigo em dois lances. Já a Real Sociedad, só criou uma chance em 30 minutos, com Barrenetxea. Contudo, o jogo ganhou um novo roteiro aos 31, quando Huijsen parou Oyarzabal em contra-ataque e recebeu cartão vermelho direto.

Apesar da vantagem numérica, a Real Sociedad não soube aproveitar de imediato. O Real Madrid seguiu mais perigoso na partida e quase marcou o segundo com Carvajal, de cabeça. Aos 43, os merengues ampliaram a vantagem. Após bela jogada individual de Mbappé, Arda Güller recebeu na área e fez o segundo: 2 a 0.

Na etapa final, o jogo recomeçou diferente. O Real Madrid até começou assustando com Vini Jr, aos quatro minutos. Contudo, os donos da casa dominaram as ações nos primeiros 25 minutos. Pablo Marín quase descontou aos cinco, mas a bola bateu nas duas traves, antes da defesa merengue afastar. Pouco depois, aos oito, Carvajal cometeu pênalti. Oyarzabal aproveitou, deslocou Courtois e diminuiu.

O Real Madrid sentiu a pressão. Dessa forma, o técnico Xabi Alonso tentou proteger o sistema defensivo com as entradas de Valverde e Fran García. Os donos da casa, por sua vez, foram para o tudo ou nada com Soler e Kubo.

Na reta final, o Real Madrid conseguiu conter a pressão dos donos da casa. As entradas de jogadores mais defensivos funcionou, e o time merengue segurou a Real Sociedad. O time mandante tentou em jogadas pela ponta com Kubo, mas faltou capricho no último terço do campo. Courtois sequer foi ameaçado, e o gigante da capital celebrou mais uma vitória.

