Juventus x Inter de Milão: onde assistir, horário e escalações pelo Campeonato Italiano (Equipes se preparam para duelo pelo Campeonato Italiano)

Juventus e Inter de Milão se enfrentam neste sábado (13/9), às 13h, no Allianz Stadium, em Turim, pela terceira rodada do Campeonato Italiano.

A Juventus venceu as duas primeiras partidas no torneio, contra Genoa e Parma.

A inter goleou o Torino na primeira rodada e foi derrotado pela Udinese no segundo compromisso.

Nas últimas 10 partidas entre as equipes, equilíbrio: quatro vitórias para os Nerazurri, três triunfos para a Juve e três empates.

Juventus x Inter de Milão: onde assistir

O confronto entre Juventus x Inter de Milão será transmitido pelo canal Disney+ (streaming).

Juventus x Inter de Milão: prováveis escalações

Juventus: Di Gregorio; Gatti, Bremer e Kelly; Kalulu, Khéphren Thuram, Locatelli, Koppmeiners e João Mário; Yildiz e David. Técnico: Igor Tudor.



Inter de Milão: Sommer; Akanji, Acerbi e Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Sucic e Dimarco; Lautaro Martínez e Marcus Thuram. Técnico: Christian Chivu.

