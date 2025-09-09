Veja a posição final do Brasil nas Eliminatórias para a Copa (Titulares da Seleção Brasileira no jogo contra o Chile pelas Eliminatórias da Copa)

Com a derrota contra a Bolívia, por 1 a 0, nesta terça-feira (9/9), a Seleção Brasileira encerrou a participação do Brasil nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 – que será disputada em Canadá, Estados Unidos e México.

Com isso, o Brasil está garantido na próxima Copa do Mundo de 2026, após somar 28 pontos, e terminar na quinta colocação.

Desde a classificatória para a Copa do Mundo de 2002, a primeira na qual as Eliminatórias foram disputadas por pontos corridos, o Brasil nunca havia terminado em posição inferior ao terceiro lugar – colocação registrada justamente naquele edição. Com os resultados desta terça (9), isso mudou.

Quais seleções sul-americanas se classificaram para a Copa?

Argentina, Equador, Colômbia, Uruguai, Brasil e Paraguai se classificaram para a Copa do Mundo de 2026. A Bolívia disputará a repescagem.

Como funciona a repescagem?

Seis seleções disputam um “torneio”. Duas das equipes avançam da repescagem para a Copa de 2026. O torneio terá quatro jogos e duas fases. As duas melhores seleções do ranking da Fifa, entram na fase final.

Os jogos serão disputados em março de 2026, em pelo menos um dos países-sede e servirão como teste para a Copa.

África, América do Sul, Ásia e Oceania têm uma vaga. América do Norte e Central têm duas vagas. A Europa tem repescagem própria.

Classificação final das Eliminatórias

Argentina – 38 pontos

38 pontos Equador – 29 pontos

29 pontos Colômbia – 28 pontos (10 gols de saldo, 28 gols pró)

28 pontos (10 gols de saldo, 28 gols pró) Uruguai – 28 pontos (10 gols de saldo, 22 gols pró)

28 pontos (10 gols de saldo, 22 gols pró) Brasil – 28 pontos (7 gols de saldo)

28 pontos (7 gols de saldo) Paraguai – 28 pontos (4 gols de saldo)

28 pontos (4 gols de saldo) Bolívia – 20 pontos

20 pontos Venezuela – 18 pontos

18 pontos Peru – 12 pontos

12 pontos Chile – 11 pontos

