Veja a posição final do Brasil nas Eliminatórias para a Copa
Brasil terminou as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 na quinta colocação, pior desempenho desde as classificatórias de 2002
Com a derrota contra a Bolívia, por 1 a 0, nesta terça-feira (9/9), a Seleção Brasileira encerrou a participação do Brasil nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 – que será disputada em Canadá, Estados Unidos e México.
Com isso, o Brasil está garantido na próxima Copa do Mundo de 2026, após somar 28 pontos, e terminar na quinta colocação.
Desde a classificatória para a Copa do Mundo de 2002, a primeira na qual as Eliminatórias foram disputadas por pontos corridos, o Brasil nunca havia terminado em posição inferior ao terceiro lugar – colocação registrada justamente naquele edição. Com os resultados desta terça (9), isso mudou.
Quais seleções sul-americanas se classificaram para a Copa?
Argentina, Equador, Colômbia, Uruguai, Brasil e Paraguai se classificaram para a Copa do Mundo de 2026. A Bolívia disputará a repescagem.
Como funciona a repescagem?
Seis seleções disputam um “torneio”. Duas das equipes avançam da repescagem para a Copa de 2026. O torneio terá quatro jogos e duas fases. As duas melhores seleções do ranking da Fifa, entram na fase final.
Os jogos serão disputados em março de 2026, em pelo menos um dos países-sede e servirão como teste para a Copa.
África, América do Sul, Ásia e Oceania têm uma vaga. América do Norte e Central têm duas vagas. A Europa tem repescagem própria.
Classificação final das Eliminatórias
- Argentina – 38 pontos
- Equador – 29 pontos
- Colômbia – 28 pontos (10 gols de saldo, 28 gols pró)
- Uruguai – 28 pontos (10 gols de saldo, 22 gols pró)
- Brasil – 28 pontos (7 gols de saldo)
- Paraguai – 28 pontos (4 gols de saldo)
- Bolívia – 20 pontos
- Venezuela – 18 pontos
- Peru – 12 pontos
- Chile – 11 pontos
