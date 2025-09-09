Assine
overlay
Início Esportes
Esportes

Veja a posição final do Brasil nas Eliminatórias para a Copa

Brasil terminou as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 na quinta colocação, pior desempenho desde as classificatórias de 2002

Publicidade
Carregando...
V
Vitor de Araújo
V
Vitor de Araújo
Repórter
09/09/2025 23:39

compartilhe

Siga no
x
Veja a posição final do Brasil nas Eliminatórias para a Copa
Veja a posição final do Brasil nas Eliminatórias para a Copa crédito: RAFAEL RIBEIRO/CBF
Veja a posição final do Brasil nas Eliminatórias para a Copa
Veja a posição final do Brasil nas Eliminatórias para a Copa (Titulares da Seleção Brasileira no jogo contra o Chile pelas Eliminatórias da Copa)

Com a derrota contra a Bolívia, por 1 a 0, nesta terça-feira (9/9), a Seleção Brasileira encerrou a participação do Brasil nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 – que será disputada em Canadá, Estados Unidos e México.

Com isso, o Brasil está garantido na próxima Copa do Mundo de 2026, após somar 28 pontos, e terminar na quinta colocação.

Desde a classificatória para a Copa do Mundo de 2002, a primeira na qual as Eliminatórias foram disputadas por pontos corridos, o Brasil nunca havia terminado em posição inferior ao terceiro lugar – colocação registrada justamente naquele edição. Com os resultados desta terça (9), isso mudou.

Quais seleções sul-americanas se classificaram para a Copa?

Argentina, Equador, Colômbia, Uruguai, Brasil e Paraguai se classificaram para a Copa do Mundo de 2026. A Bolívia disputará a repescagem.

Como funciona a repescagem?

Seis seleções disputam um “torneio”. Duas das equipes avançam da repescagem para a Copa de 2026. O torneio terá quatro jogos e duas fases. As duas melhores seleções do ranking da Fifa, entram na fase final.

Os jogos serão disputados em março de 2026, em pelo menos um dos países-sede e servirão como teste para a Copa. 

África, América do Sul, Ásia e Oceania têm uma vaga. América do Norte e Central têm duas vagas. A Europa tem repescagem própria.

Classificação final das Eliminatórias

  • Argentina – 38 pontos
  • Equador – 29 pontos
  • Colômbia – 28 pontos (10 gols de saldo, 28 gols pró)
  • Uruguai – 28 pontos (10 gols de saldo, 22 gols pró)
  • Brasil – 28 pontos (7 gols de saldo)
  • Paraguai – 28 pontos (4 gols de saldo)
  • Bolívia – 20 pontos
  • Venezuela – 18 pontos
  • Peru – 12 pontos
  • Chile – 11 pontos

A notícia Veja a posição final do Brasil nas Eliminatórias para a Copa foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay