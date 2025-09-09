Quando serão os próximos jogos da Seleção Brasileira?
Brasil somente voltará a campo antes da Copa do Mundo de 2026 para disputar amistosos no continente asiático
compartilheSiga no
Com encerrou a participação do Brasil nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 – que será disputada em Canadá, Estados Unidos e México.
Após a derrota contra a Bolívia, por 1 a 0, nesta terça-feira (9/9), pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira voltará a campo apenas para amistosos até a Copa do Mundo.
Na próxima data Fifa, a Seleção jogará na Ásia para duelos com Coreia do Sul e Japão, os quais serão realizados em 10 e 14 de outubro, respectivamente.
Brasil nas Eliminatórias
O Brasil está garantido na próxima Copa do Mundo de 2026, após somar 28 pontos, e terminar na quinta colocação.
Desde a classificatória para a Copa do Mundo de 2002, a primeira na qual as Eliminatórias foram disputadas por pontos corridos, o Brasil nunca havia terminado em posição inferior ao terceiro lugar – colocação registrada justamente naquela edição. Com os resultados desta terça (9), isso mudou.
Classificação final das Eliminatórias
- Argentina – 38 pontos
- Equador – 29 pontos
- Colômbia – 28 pontos (10 gols de saldo, 28 gols pró)
- Uruguai – 28 pontos (10 gols de saldo, 22 gols pró)
- Brasil – 28 pontos (7 gols de saldo)
- Paraguai – 28 pontos (4 gols de saldo)
- Bolívia – 20 pontos
- Venezuela – 18 pontos
- Peru – 12 pontos
- Chile – 11 pontos
A notícia Quando serão os próximos jogos da Seleção Brasileira? foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo