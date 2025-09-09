Quando serão os próximos jogos da Seleção Brasileira? (Estêvão e João Pedro em campo pela Seleção Brasileira)

Com encerrou a participação do Brasil nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 – que será disputada em Canadá, Estados Unidos e México.

Após a derrota contra a Bolívia, por 1 a 0, nesta terça-feira (9/9), pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira voltará a campo apenas para amistosos até a Copa do Mundo.

Na próxima data Fifa, a Seleção jogará na Ásia para duelos com Coreia do Sul e Japão, os quais serão realizados em 10 e 14 de outubro, respectivamente.

Brasil nas Eliminatórias

O Brasil está garantido na próxima Copa do Mundo de 2026, após somar 28 pontos, e terminar na quinta colocação.

Desde a classificatória para a Copa do Mundo de 2002, a primeira na qual as Eliminatórias foram disputadas por pontos corridos, o Brasil nunca havia terminado em posição inferior ao terceiro lugar – colocação registrada justamente naquela edição. Com os resultados desta terça (9), isso mudou.

Classificação final das Eliminatórias

Argentina – 38 pontos

38 pontos Equador – 29 pontos

29 pontos Colômbia – 28 pontos (10 gols de saldo, 28 gols pró)

28 pontos (10 gols de saldo, 28 gols pró) Uruguai – 28 pontos (10 gols de saldo, 22 gols pró)

28 pontos (10 gols de saldo, 22 gols pró) Brasil – 28 pontos (7 gols de saldo)

28 pontos (7 gols de saldo) Paraguai – 28 pontos (4 gols de saldo)

28 pontos (4 gols de saldo) Bolívia – 20 pontos

20 pontos Venezuela – 18 pontos

18 pontos Peru – 12 pontos

12 pontos Chile – 11 pontos

