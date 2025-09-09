Assine
Quando serão os próximos jogos da Seleção Brasileira?

Brasil somente voltará a campo antes da Copa do Mundo de 2026 para disputar amistosos no continente asiático

Vitor de Araújo
Vitor de Araújo
Repórter
09/09/2025 23:39

Quando serão os próximos jogos da Seleção Brasileira? crédito: No Ataque Internacional
Com encerrou a participação do Brasil nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 – que será disputada em Canadá, Estados Unidos e México.

Após a derrota contra a Bolívia, por 1 a 0, nesta terça-feira (9/9), pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira voltará a campo apenas para amistosos até a Copa do Mundo.

Na próxima data Fifa, a Seleção jogará na Ásia para duelos com Coreia do Sul e Japão, os quais serão realizados em 10 e 14 de outubro, respectivamente.

Brasil nas Eliminatórias

O Brasil está garantido na próxima Copa do Mundo de 2026, após somar 28 pontos, e terminar na quinta colocação.

Desde a classificatória para a Copa do Mundo de 2002, a primeira na qual as Eliminatórias foram disputadas por pontos corridos, o Brasil nunca havia terminado em posição inferior ao terceiro lugar – colocação registrada justamente naquela edição. Com os resultados desta terça (9), isso mudou.

Classificação final das Eliminatórias

  • Argentina – 38 pontos
  • Equador – 29 pontos
  • Colômbia – 28 pontos (10 gols de saldo, 28 gols pró)
  • Uruguai – 28 pontos (10 gols de saldo, 22 gols pró)
  • Brasil – 28 pontos (7 gols de saldo)
  • Paraguai – 28 pontos (4 gols de saldo)
  • Bolívia – 20 pontos
  • Venezuela – 18 pontos
  • Peru – 12 pontos
  • Chile – 11 pontos

A notícia Quando serão os próximos jogos da Seleção Brasileira? foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo

