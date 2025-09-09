Assine
Miguelito, do América, marca gol pela Bolívia contra o Brasil

Miguelito, do América, abriu o placar no jogo contra o Brasil após cobrança de pênalti, no canto direito do goleiro Alisson

Vitor de Araújo
Vitor de Araújo
Repórter
09/09/2025 22:39

crédito: No Ataque Internacional
Miguelito comemora gol com jogadores da Bolívia contra o Brasil

O ponta-direita Miguelito, do América, foi às redes pela Bolívia contra o Brasil nesta terça-feira (9/9), no Estádio Municipal El Alto, no último jogo das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa.

Após pênalti cometido pelo volante Bruno Guimarães, Miguelito assumiu a responsabilidade da cobrança. O goleiro Alisson até acertou o canto, mas o atleta do América deu uma “chapada” firme, que foi suficiente para superar o goleiro brasileiro. Veja o vídeo do lance abaixo:

Miguelito no América

Emprestado ao América, nesta temporada, Miguelito soma 18 jogos, quatro gols e quatro assistências. Dessas partidas, ele não foi titular em apenas três ocasiões.

Com a camisa da Bolívia, ele também é destaque e um dos principais jogadores do time. Nas Eliminatórias, já são sete gols marcados, contando com o tento sobre o Brasil.

A notícia Miguelito, do América, marca gol pela Bolívia contra o Brasil; assista foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo

