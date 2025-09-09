Assine
overlay
Início Esportes
Esportes

Zidane é o principal nome para substituir o atual técnico da França após a Copa de 2026

Ex-técnico do Real Madrid recusou ofertas milionárias e mira assumir a Seleção depois da Copa do Mundo de 2026

Publicidade
Carregando...
RJ
Redacao Jogada10
RJ
Redacao Jogada10
Repórter
09/09/2025 16:20

compartilhe

Siga no
x
Zidane é o principal nome para substituir o atual técnico da França após a Copa de 2026
Zidane é o principal nome para substituir o atual técnico da França após a Copa de 2026 crédito: No Ataque Internacional
Zidane é o principal nome para substituir o atual técnico da França após a Copa de 2026
Zidane é o principal nome para substituir o atual técnico da França após a Copa de 2026 (Zidane surge como favorito para assumir a França após saída de Deschamps)

Didier Deschamps já anunciou que deixará o comando da seleção francesa depois da Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México. Com a saída confirmada, depois de 13 anos no comando, o nome de Zinédine Zidane ganha força para assumir a equipe.

De acordo com o jornal ‘L’Équipe’, mesmo recebendo propostas milionárias, a mais recente, de 100 milhões de euros (R$ 640 milhões) da Arábia Saudita, Zidane recusou todas. Seu grande objetivo continua sendo dirigir a seleção da França.

Ídolo histórico e técnico vitorioso no Real Madrid, Zidane aparece como a escolha natural para suceder Deschamps. Além disso, a boa relação com jogadores da atual geração, como Kylian Mbappé, fortalece ainda mais essa possibilidade.

Zidane está sem trabalhar desde que deixou o Real Madrid em 2021. No clube merengue, o treinador conquistou em seis temporadas dois Campeonatos Espanhóis, duas Supercopas da Espanha, duas Supercopas da Europa, dois Mundiais de Clubes e as três Champions.

A notícia Zidane é o principal nome para substituir o atual técnico da França após a Copa de 2026 foi publicada primeiro no No Ataque por Redacao Jogada10

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay