Flamengo: Saúl revela semelhanças entre Filipe Luís e Simeone (Filipe Luís, técnico do Flamengo)

O meia Saúl Ñiguez, do Flamengo e ídolo do Atlético de Madrid, falou sobre as semelhanças de trabalho de Filipe Luís e Diego Simeone. O argentino, técnico da equipe madrilenha até hoje, comandou o atual treinador do Rubro-Negro e o meia espanhol durante oito temporadas.

“É verdade que há muitas semelhanças, embora possamos diferenciar seus estilos de jogo. Mas eles são muito parecidos em ambição, desejo, paixão e na forma como comunicam sua paixão ao grupo. Cada um tem sua própria personalidade na hora de gerir o grupo, mas é verdade que eles têm muitas semelhanças”, disse Saúl, em entrevista ao jornal espanhol Mundo Deportivo.

No Flamengo desde junho, o meia espanhol também apontou que o antigo treinador Simeone influenciou todos os jogadores do Atlético de Madrid.

“A verdade é que Simeone deixou sua marca em todos os jogadores que atuaram pelo Atlético de Madrid… Cada um tem a sua. Ele deixou sua marca em mim pessoalmente, e mesmo que você tenha uma ideia diferente, um estilo de jogo diferente, ou o que quer que seja, há muitas frases e muitas maneiras de gerenciar o grupo. Isso, aliás, é o que aprendemos. Filipe aprendeu com Simeone“, completou.

Parceria no Atlético de Madrid

O trio esteve junto no Atlético de Madrid entre 2011 e 2019, com um hiato na temporada 2014/2015, quando Filipe Luís defendeu o Chelsea. Neste período, foram peças importantes na conquista de seis títulos: duas Ligas Europa, duas Supercopas da Uefa, um Campeonato Espanhol e uma Copa do Rei.

A parceria acabou em 2019, quando Filipe Luís deixou o Atlético de Madrid rumo ao Flamengo. No Rubro-Negro, o lateral venceu tudo e, desde setembro de 2024, treina a equipe carioca.

