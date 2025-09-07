Lewandowski marca na vitória da Polônia sobre a Finlândia nas Eliminatórias Europeias (Lewandowski chegou a 86 gols pela Seleção da Polônia)

Neste domingo (7/9), em confronto pela quinta rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026, a Polônia recebeu a Finlândia no Estádio da Silésia, venceu por 3 a 1 e colou na Holanda, líder da chave. Cash, Lewandowski e Kaminski balançaram as redes para os mandantes, enquanto Kallman descontou para a equipe visitante.

Com o triunfo, a Polônia chegou aos 10 pontos, na segunda colocação do Grupo G – mesmo número da Holanda, que lidera pelos critérios de desempate. Do outro lado, com a derrota, a Finlândia permaneceu com sete pontos, na terceira posição.

A Polônia volta aos gramados apenas no dia 9 de outubro, às 15h45 (de Brasília), quando recebe a Nova Zelândia, para um compromisso amistoso. No mesmo dia, mas às 13h, a Finlândia recebe a Lituânia, pela 6ª rodada das Eliminatórias.

O jogo

O placar foi inaugurado pela Polônia aos 27 minutos do primeiro tempo. Ao interceptar o marcador na área, Jakub Kami?ski fez cruzamento rasteiro e encontrou Cash. O lateral, então, arrematou firme para marcar.

Aos 47 minutos da etapa inicial, a Polônia aumentou a diferença com Lewandowski. O camisa 9 recebeu um lançamento na área, dominou cara a cara com o goleiro e, com frieza, finalizou rasteiro para balançar as redes.

Os mandantes ampliaram a vantagem aos oito minutos do segundo tempo, quando Lewandowski concluiu forte, mas Jesse Joronen espalmou. No entanto, Kaminski aproveitou o rebote.

Aos 43 minutos da etapa complementar, a Finlândia descontou com Kallman, que recebeu cruzamento da ponta direita e, na segunda trave, desviou com a canhota.

A notícia Lewandowski marca na vitória da Polônia sobre a Finlândia nas Eliminatórias Europeias foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press