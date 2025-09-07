Com três gols de volante, Espanha faz 6 a 0 na Turquia fora de casa pelas Eliminatórias da Copa
Pedri (2), Merino (3) e Ferrán Torres marcaram os gols da Espanha na vitória sobre a Turquia pela segunda rodada das Eliminatórias
A Espanha segue a todo vapor nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. Neste domingo, a seleção venceu a Turquia por 6 a 0, na Torku Arena, em Cônia, na Turquia. Pedri (2), Merino (3) e Ferrán Torres marcaram os gols.
Situação na tabela
- Espanha – 1º lugar do grupo E, com 6 pontos (duas vitórias em dois jogos)
- Turquia – 3º lugar do grupo E, com 3 pontos (uma vitória e uma derrota)
O jogo
A Espanha abriu o placar logo aos cinco minutos do primeiro tempo. Pedri foi acionado na esquerda, cortou para o meio e chutou no cantinho, sem chances para o goleiro.
Aos 21, foi a vez de Merino estufar as redes. O volante aproveitou a boa jogada coletiva espanhola e bateu de primeira para anotar um golaço. O camisa 6 marcou de novo aos 45, após cruzamento preciso de Pedri.
2º tempo
A Espanha transformou a vitória em goleada aos sete minutos do segundo tempo. Em rápido contra-ataque, Yamal recebeu de Pedri e deixou na medida para Ferrán Torres, que bateu firme para anotar o quarto.
Mas a noite era mesmo de Merino. O jogador do Arsenal chegou ao hat-trick aos 12, com mais um golaço. O volante disparou pelo meio de campo e, da intermediária, finalizou no ângulo.
Mesmo com o placar elástico, os visitantes não tiraram o pé do acelerador. Com o relógio marcando 17 minutos, Oyarzabal fez linda jogada individual pelo meio e deixou Pedri na cara do goleiro. O meia do Barcelona, então, só teve o trabalho de arrematar no canto para fechar a conta.
Próximos jogos
Espanha x Geórgia (3ª rodada do grupo E das Eliminatórias)
- Data e horário: 11 de outubro (sábado), às 15h45
- Local: Não definido
Bulgária x Turquia (3ª rodada do grupo E das Eliminatórias)
- Data e horário: 11 de outubro (sábado), às 15h45
- Local: Estádio Nacional Vasil Levski, em Sófia, na Bulgária
