Com três gols de volante, Espanha faz 6 a 0 na Turquia fora de casa pelas Eliminatórias da Copa (Espanha goleou a Turquia fora de casa por 6 a 0)

A Espanha segue a todo vapor nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. Neste domingo, a seleção venceu a Turquia por 6 a 0, na Torku Arena, em Cônia, na Turquia. Pedri (2), Merino (3) e Ferrán Torres marcaram os gols.

Situação na tabela

Espanha – 1º lugar do grupo E, com 6 pontos (duas vitórias em dois jogos)

Turquia – 3º lugar do grupo E, com 3 pontos (uma vitória e uma derrota)

O jogo

A Espanha abriu o placar logo aos cinco minutos do primeiro tempo. Pedri foi acionado na esquerda, cortou para o meio e chutou no cantinho, sem chances para o goleiro.

Aos 21, foi a vez de Merino estufar as redes. O volante aproveitou a boa jogada coletiva espanhola e bateu de primeira para anotar um golaço. O camisa 6 marcou de novo aos 45, após cruzamento preciso de Pedri.

2º tempo

A Espanha transformou a vitória em goleada aos sete minutos do segundo tempo. Em rápido contra-ataque, Yamal recebeu de Pedri e deixou na medida para Ferrán Torres, que bateu firme para anotar o quarto.

Mas a noite era mesmo de Merino. O jogador do Arsenal chegou ao hat-trick aos 12, com mais um golaço. O volante disparou pelo meio de campo e, da intermediária, finalizou no ângulo.

Mesmo com o placar elástico, os visitantes não tiraram o pé do acelerador. Com o relógio marcando 17 minutos, Oyarzabal fez linda jogada individual pelo meio e deixou Pedri na cara do goleiro. O meia do Barcelona, então, só teve o trabalho de arrematar no canto para fechar a conta.

Próximos jogos

Espanha x Geórgia (3ª rodada do grupo E das Eliminatórias)

Data e horário: 11 de outubro (sábado), às 15h45

11 de outubro (sábado), às 15h45 Local: Não definido

Bulgária x Turquia (3ª rodada do grupo E das Eliminatórias)

Data e horário: 11 de outubro (sábado), às 15h45

11 de outubro (sábado), às 15h45 Local: Estádio Nacional Vasil Levski, em Sófia, na Bulgária

A notícia Com três gols de volante, Espanha faz 6 a 0 na Turquia fora de casa pelas Eliminatórias da Copa foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press