Acidente de ônibus de seleção de futebol deixa oito feridos: ‘Escapamos por pouco’ (Ônibus da seleção sub-21 de Luxemburgo sofreu grave acidente na França)

O ônibus da seleção sub-21 de Luxemburgo capotou na região da Bretanha, na França. O veículo se desgovernou e deslizou por cerca de 50 metros antes de parar, provocando pânico entre os passageiros. O acidente grave aconteceu na noite de quinta-feira (5).

O acidente deixou oito feridos: quatro jogadores, três integrantes da comissão técnica e o motorista. Os médicos encaminharam quatro deles ao hospital com ferimentos leves. Segundo relatos de testemunhas, o motorista teria passado mal ao volante.

“Um membro da equipe percebeu que estávamos mudando de trajetória e gritou: ‘Vamos bater!’. Todos se abaixaram para se proteger. Mas cinquenta metros à frente havia uma pilastra de concreto… Escapamos por pouco de uma tragédia. Os primeiros socorros atenderam o motorista, que estava inconsciente. Todos ficaram com estilhaços de vidro pelo corpo”, disse Leo Hilger, chefe da delegação, em entrevista à imprensa francesa.

A delegação estava na França para disputar uma partida contra a seleção local pelas Eliminatórias do Europeu Sub-21 de 2027. O jogo, contudo, foi adiado para dia 3 de outubro de 2026.

De acordo com a empresa de transportes Kerjan Bus et Car, proprietária do ônibus, o motorista, de 53 anos, tem nove anos de serviço e nenhum histórico de acidentes. Seu último exame médico estava em ordem, segundo um comunicado à imprensa.

A empresa afirmou, inclusive, que submeteu o motorista a um teste de álcool e drogas, que deu negativo, e que realizou o último teste de segurança do veículo em 23 de julho de 2025, sem identificar nenhuma falha mecânica.

A notícia Acidente de ônibus de seleção de futebol deixa oito feridos: ‘Escapamos por pouco’ foi publicada primeiro no No Ataque por Redacao Jogada10