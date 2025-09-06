Luis Suárez é suspenso após cuspir em adversário; veja punição (Luis Suárez com a camisa do Inter Miami)

O Comitê Organizador da Leagues Cup suspendeu o atacante Luis Suárez, do Inter Miami, por seis jogos, nessa sexta-feira (5/9). A punição se deu após o uruguaio ter cuspido em um membro da equipe do Seattle Sounders após a recente final do torneio.

Após o apito final e a vitória dos Sounders por 3 a 0, em Seattle, as equipes se envolveram em uma confusão que incluiu o incidente com Suárez, além do meio-campista do Miami, Sergio Busquets, aparentemente desferindo um soco.

A Leagues Cup suspendeu Busquets por dois jogos e o defensor do Miami, Tomás Avilés, por três por seu comportamento agressivo na confusão. O assistente técnico do Sounders, Steven Lenhart, recebeu uma suspensão de cinco jogos após também ser denunciado por conduta violenta.

Essas suspensões cobrem apenas a participação futura na Leagues Cup. Quanto à Major League Soccer, o Comitê da Leagues Cup observou em um comunicado que a MLS “reserva-se o direito de impor ações disciplinares adicionais aos jogadores e comissão técnica envolvidos”.

Não está claro se a MLS fará isso. O Inter Miami vai receber o Sounders em 16 de setembro em jogo da liga.

Pedido de desculpas de Suárez

Suárez pediu desculpas por seu comportamento em uma postagem nas redes sociais na última quinta-feira (4/9). “Foi um momento de muita tensão e frustração, e logo após o término do jogo aconteceram coisas que não deveriam ter acontecido, mas isso não justifica minha reação.”

“Cometi um erro e peço sinceras desculpas. Não é a imagem que quero passar para minha família, que sofre com meus erros, nem para meu clube, que também não merece se ver afetado por algo assim.”

“Sinto-me mal pelo que aconteceu, e não queria deixar passar a oportunidade de reconhecer e pedir desculpas a todos que se sentiram mal pelo que fiz. Sabemos que ainda há muita temporada pela frente e trabalharemos juntos para tentar conquistar os triunfos que este clube e seus torcedores merecem. Um abraço a todos”, escreveu.

Suárez, uruguaio de 38 anos que já foi estrela do Liverpool e do Barcelona, tem um histórico de mau comportamento em campo. Por três vezes já foi suspenso por morder adversários e uma vez foi suspenso por abuso racial, embora tenha negado a acusação.

O atacante tem seis gols e dez assistências em 22 partidas da MLS nesta temporada. Pela Leagues Cup foram três gols e três assistências em seis partidas.

A notícia Luis Suárez é suspenso após cuspir em adversário; veja punição foi publicada primeiro no No Ataque por Folhapress