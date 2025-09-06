Inglaterra x Andorra: onde assistir e escalações pelas Eliminatórias Europeias
Equipes se enfrentam neste sábado (6/9), às 13h, no Villa Park, pela quinta rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026
Inglaterra e Andorra neste sábado (6/9), às 13h, no Villa Park, em Birmingham, pela quinta rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026
As equipes compartilham o Grupo K com Albânia, Sérvia e Letônia. O primeiro colocado de cada grupo garante vaga na Copa, enquanto o segundo vai para os playoffs.
A Inglaterra lidera o grupo, com nove pontos. Já Andorra ainda não pontuou e tem chances ínfimas de ir à Copa.
As seleções já se enfrentaram em sete oportunidades. A Inglaterra venceu todos os jogos e não sofreu gols.
Inglaterra x Andorra: onde assistir
O confrontoentre Inglaterra e Andorra será transmitido pela ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).
Inglaterra x Andorra: prováveis escalações
- Inglaterra: Pickford, James, Konsa, Guéhi, Lewis-Skelly; Rice, Henderson, Madueke, Rashford, Wharton; Kane. Técnico: Thomas Tuchel.
- Andorra: Gomes, Olivera, Llovera, Garcia, Nicolás; Borra, Vales, Vales, Cervós; López, Fernández. Técnico: Koldo Alvarez.
