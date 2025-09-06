Assine
Inglaterra x Andorra: onde assistir e escalações pelas Eliminatórias Europeias

Equipes se enfrentam neste sábado (6/9), às 13h, no Villa Park, pela quinta rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026

Vitor de Araújo
Vitor de Araújo
Repórter
06/09/2025 08:06

Inglaterra x Andorra: onde assistir e escalações pelas Eliminatórias Europeias (Inglaterra e Andorra se preparam para jogo pelas Eliminatórias)

Inglaterra e Andorra neste sábado (6/9), às 13h, no Villa Park, em Birmingham, pela quinta rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026

As equipes compartilham o Grupo K com Albânia, Sérvia e Letônia. O primeiro colocado de cada grupo garante vaga na Copa, enquanto o segundo vai para os playoffs.

A Inglaterra lidera o grupo, com nove pontos. Já Andorra ainda não pontuou e tem chances ínfimas de ir à Copa.

As seleções já se enfrentaram em sete oportunidades. A Inglaterra venceu todos os jogos e não sofreu gols.

Inglaterra x Andorra: onde assistir

O confrontoentre Inglaterra e Andorra será transmitido pela ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Inglaterra x Andorra: prováveis escalações

  • Inglaterra: Pickford, James, Konsa, Guéhi, Lewis-Skelly; Rice, Henderson, Madueke, Rashford, Wharton; Kane. Técnico: Thomas Tuchel.
  • Andorra: Gomes, Olivera, Llovera, Garcia, Nicolás; Borra, Vales, Vales, Cervós; López, Fernández. Técnico: Koldo Alvarez.

A notícia Inglaterra x Andorra: onde assistir e escalações pelas Eliminatórias Europeias foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo

