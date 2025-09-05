Messi comenta chance de ir à Copa de 2026: ‘O mais lógico é que eu não chegue’ (Messi ditou o ritmo na vitória da Argentina contra a Venezuela)

A noite no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, foi histórica. Aos 38 anos, Lionel Messi marcou dois gols na vitória da Argentina sobre a Venezuela por 3 a 0 e viveu aquela que pode ter sido sua última partida oficial pela seleção em casa.

O camisa 10 emocionou torcedores ainda no aquecimento, quando foi flagrado com os olhos marejados. Durante a execução do hino nacional, foi acompanhado pelos filhos, sob o olhar atento da esposa Antonella, das tribunas.

O momento simbólico reforçou o caráter de despedida. Em campo, Messi correspondeu à expectativa. No primeiro gol, recebeu passe de Julián Álvarez e concluiu com categoria, de cobertura, diante da marcação venezuelana. Depois, aproveitou cruzamento de Almada para ampliar. Dois gols, uma atuação de destaque e uma noite inesquecível.

Apesar da festa, o craque preferiu a cautela ao falar sobre o futuro. Perguntado sobre a presença na Copa do Mundo de 2026, ele não cravou a participação.

“Não acredito que eu jogue mais um Mundial. O mais lógico é que eu não chegue, mas estamos aí, estou esperançoso e com vontade, mas é dia a dia, jogo a jogo”. Messi

O capitão argentino explicou que vem encarando a reta final da carreira com naturalidade, sem planos de longo prazo.

“Nesse ano tivemos jogos, muitas sequências de jogos. Por sorte pude jogar três jogos seguidos, é o dia a dia, sentindo as sensações. Está claro que hoje era o último valendo pontos aqui, mas dia a dia tentando me sentir bem e sobretudo ser sincero comigo mesmo. Se me sinto bem, desfruto. Se me sinto mal, prefiro não estar”.

Messi celebra trajetória na Argentina

No próximo Mundial, Messi terá 39 anos. Ele reforçou a importância de terminar sua trajetória em casa da forma como sempre sonhou. “Poder festejar com meu povo, por muitos anos tive muito carinho no Barcelona, e o meu sonho era ter aqui também no meu país, com meu povo. Durante muitos anos falaram muitas coisas, mas fico com tudo de bom que fizemos. Fico com o grupo que tentou e não conseguiu se consagrar, mas depois tudo o que vivemos foi lindo”.

Mesmo sem confirmar a presença no torneio nos Estados Unidos, México e Canadá, o craque reforçou que seguirá avaliando sua condição física e mental a cada temporada. “É jogo a jogo. Passa muito rápido, mas terminaremos a temporada e depois me cabe a fazer uma pré-temporada e vou ver como estarei me sentindo. Tenho que acabar o campeonato da MLS, tomara que com o título”.

Os números do craque

Com os dois gols de ontem, Messi chegou a 114 em 194 partidas pela Argentina. Na carreira, são 885 em 1.137 jogos oficiais. O astro passou a maior parte da trajetória no Barcelona, pelo qual contabilizou 672 gols e 268 assistências em 778 presenças.

Campeão da Copa do Mundo de 2022 como protagonista (7 gols), Messi é o artilheiro isolado das Eliminatórias de 2026. Ele soma oito tentos em 12 apresentações. As estatísticas contribuem para a liderança isolada da Argentina, com 38 pontos em 17 jogos.

