Assine
overlay
Início Esportes
Esportes

Eliminatórias Sul-Americanas: as seis seleções classificadas à Copa do Mundo de 2026

Com o desfecho da 17ª rodada, Uruguai, Paraguai e Colômbia se juntaram a Argentina, Brasil e Equador na Copa do Mundo de 2026

Publicidade
Carregando...
RA
Rafael Arruda
RA
Rafael Arruda
Repórter
04/09/2025 22:42

compartilhe

Siga no
x
Eliminatórias Sul-Americanas: as seis seleções classificadas à Copa do Mundo de 2026
Eliminatórias Sul-Americanas: as seis seleções classificadas à Copa do Mundo de 2026 crédito: No Ataque Internacional
Eliminatórias Sul-Americanas: as seis seleções classificadas à Copa do Mundo de 2026
Eliminatórias Sul-Americanas: as seis seleções classificadas à Copa do Mundo de 2026 (Arrascaeta, camisa 10 do Uruguai)

As Eliminatórias da Conmebol definiu as seis seleções classificadas à Copa do Mundo de 2026. Com o desfecho da 17ª rodada, nesta quinta-feira (4/9), Uruguai, Paraguai e Colômbia se juntaram a Argentina, Brasil e Equador.

O Uruguai enfrentou o já eliminado Peru, no Estádio Centenário, em Montevidéu. Rodrigo Aguirre, Arrascaeta e Federico Vinãs marcaram os gols da vitória da Celeste Olímpica por 3 a 0.

O Paraguai recebeu o Equador, no Defensores del Chaco, em Assunção. As equipes empataram por 0 a 0.

Já a Colômbia contou com gols de James Rodríguez, Córdoba e Quintero para bater a Bolívia por 3 a 0. A partida ocorreu no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, na cidade colombiana de Barranquilla.

Mesmo se perdessem, as três seleções estariam garantidas diretamente na Copa. Isso porque a Venezuela, sétima colocada, perdeu para a Argentina, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, por 3 a 0. O astro Lionel Messi fez dois gols, enquanto Lautaro Martínez anotou o outro tento.

O duelo entre Brasil e Chile, no Maracanã, ainda está em andamento. A Seleção Canarinho vence por 1 a 0 – gol do meia-atacante Estêvão.

Classificação das Eliminatórias – 17ª rodada

  1. Argentina – 38 pontos (12 vitórias, 2 empates, 3 derrotas)
  2. Brasil – 28 pontos (8 vitórias, 4 empates, 5 derrotas) – jogo em andamento contra o Chile
  3. Uruguai – 27 pontos (7 vitórias, 6 empates, 4 derrotas)
  4. Equador – 26 pontos (7 vitórias, 8 empates, 2 derrotas)
  5. Colômbia – 25 pontos (6 vitórias, 7 empates, 4 derrotas)
  6. Paraguai – 25 pontos (6 vitórias, 7 empates, 4 derrotas)
  7. Venezuela – 18 pontos (4 vitórias, 6 empates, 7 derrotas)
  8. Bolívia – 17 pontos (5 vitórias, 2 empates, 10 derrotas)
  9. Peru – 12 pontos (2 vitórias, 6 empates, 9 derrotas)
  10. Chile – 10 pontos (2 vitórias, 4 empates, 11 derrotas) – jogo em andamento contra o Brasil

A notícia Eliminatórias Sul-Americanas: as seis seleções classificadas à Copa do Mundo de 2026 foi publicada primeiro no No Ataque por Rafael Arruda

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay