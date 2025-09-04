Eliminatórias Sul-Americanas: as seis seleções classificadas à Copa do Mundo de 2026
Com o desfecho da 17ª rodada, Uruguai, Paraguai e Colômbia se juntaram a Argentina, Brasil e Equador na Copa do Mundo de 2026
compartilheSiga no
As Eliminatórias da Conmebol definiu as seis seleções classificadas à Copa do Mundo de 2026. Com o desfecho da 17ª rodada, nesta quinta-feira (4/9), Uruguai, Paraguai e Colômbia se juntaram a Argentina, Brasil e Equador.
O Uruguai enfrentou o já eliminado Peru, no Estádio Centenário, em Montevidéu. Rodrigo Aguirre, Arrascaeta e Federico Vinãs marcaram os gols da vitória da Celeste Olímpica por 3 a 0.
O Paraguai recebeu o Equador, no Defensores del Chaco, em Assunção. As equipes empataram por 0 a 0.
Já a Colômbia contou com gols de James Rodríguez, Córdoba e Quintero para bater a Bolívia por 3 a 0. A partida ocorreu no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, na cidade colombiana de Barranquilla.
Mesmo se perdessem, as três seleções estariam garantidas diretamente na Copa. Isso porque a Venezuela, sétima colocada, perdeu para a Argentina, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, por 3 a 0. O astro Lionel Messi fez dois gols, enquanto Lautaro Martínez anotou o outro tento.
O duelo entre Brasil e Chile, no Maracanã, ainda está em andamento. A Seleção Canarinho vence por 1 a 0 – gol do meia-atacante Estêvão.
Classificação das Eliminatórias – 17ª rodada
- Argentina – 38 pontos (12 vitórias, 2 empates, 3 derrotas)
- Brasil – 28 pontos (8 vitórias, 4 empates, 5 derrotas) – jogo em andamento contra o Chile
- Uruguai – 27 pontos (7 vitórias, 6 empates, 4 derrotas)
- Equador – 26 pontos (7 vitórias, 8 empates, 2 derrotas)
- Colômbia – 25 pontos (6 vitórias, 7 empates, 4 derrotas)
- Paraguai – 25 pontos (6 vitórias, 7 empates, 4 derrotas)
- Venezuela – 18 pontos (4 vitórias, 6 empates, 7 derrotas)
- Bolívia – 17 pontos (5 vitórias, 2 empates, 10 derrotas)
- Peru – 12 pontos (2 vitórias, 6 empates, 9 derrotas)
- Chile – 10 pontos (2 vitórias, 4 empates, 11 derrotas) – jogo em andamento contra o Brasil
A notícia Eliminatórias Sul-Americanas: as seis seleções classificadas à Copa do Mundo de 2026 foi publicada primeiro no No Ataque por Rafael Arruda