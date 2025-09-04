Conmebol elimina Independiente da Sul-Americana e pune Universidad de Chile (Torcedores do Independiente empunham barras de ferro usadas em briga)

A Conmebol anunciou nesta quinta-feira (4/9) uma firme punição para o Independiente, da Argentina, cujos torcedores se envolveram em briga com fãs da Universidad de Chile, no último dia 20, em Avellaneda, em partida pela Copa Sul-Americana.

O clube argentino foi eliminado da competição e condenado a pagar US$ 250 mil (R$ 1,36 milhão) pela infração de diferentes artigos do regulamento da confederação. A equipe terá ainda de disputar seus próximos sete jogos como mandante em competições internacionais sem público no estádio. Nos próximos sete como visitantes, não poderá levar seus torcedores.

Com a decisão, a Universidad de Chile avançou às quartas de final, porém também teve punições. A agremiação de Santiago terá o mesmo impedimento do Independiente sobre a presença de seus torcedores em suas próximas 14 partidas internacionais –sete em casa, sete fora. E pagará um total de US$ 270 mil (R$ 1,47 milhão) em multas.

A briga entre torcedores do Independiente e da Universidad

As punições foram a resposta da Conmebol ao episódio registrado no estádio Libertadores de America, há duas semanas. Na ocasião, 19 pessoas ficaram feridas e mais de 100 chegaram a ser detidas. A Justiça da Argentina, posteriormente, acabou liberando os 104 chilenos que haviam sido presos.

O caos começou quando torcedores da Universidad de Chile lançaram paus, garrafas e cadeiras na direção das tribunas inferiores e laterais, onde havia torcedores do Independiente. Sem a presença das forças de segurança, os argentinos escalaram a arquibancada e agrediram os chilenos, usando barras e bastões.

Havia ao menos 650 pessoas, entre policiais e agentes de segurança privada, escalados para atuar na partida. Como mostram as imagens, elas demoraram a acessar o setor da arquibancada no qual se desenrolou a guerra. O jogo foi interrompido, e o comitê disciplinar da Conmebol passou a deliberar sobre as punições.

Houve audiências na sede da entidade, em Luque, no Paraguai, e a decisão foi finalmente anunciada nesta quinta. No entendimento do comitê disciplinar, a punição do Independiente teve de ser maior porque cabia ao clube argentino, na condição de mandante do jogo, estabelecer as devidas condições de segurança.

