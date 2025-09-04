Argentina x Venezuela: onde assistir e escalações pelas Eliminatórias da Copa
Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (4/9), às 20h30, no Monumental de Nuñez, pela 17ª rodada das Eliminatórias para a Copa
Argentina e Venezuela se enfrentam nesta quinta-feira (4/9), às 20h30, no Monumental de Nuñez, pela 17ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.
A Argentina está há cinco jogos sem perder nas Eliminatórias (quatro vitórias e um empate) e ocupa o topo da tabela, rumo à Copa de 2026, com 35 pontos.
A Venezuela, por sua vez, perdeu para o Uruguai na rodada anterior. A Vinho Tinto ocupa a sétima colocação, com 18 pontos, um a mais que a Bolívia, primeira equipe que não se classifica para a Copa.
As seleções já se enfrentaram 28 vezes, com 23 triunfos para os argentinos, duas vitórias dos venezuelanos e três empates.
Argentina x Venezuela: onde assistir
O confronto Argentina x Venezuela será transmitido pelo Sportv (TV fechada).
Argentina x Venezuela: prováveis escalações
- Argentina: Emiliano Martínez; Molina, Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Tagliafico; Leandro Paredes, De Paul, Thiago Almada, Nico Paz; Lionel Messi, Julián Álvarez. Técnico: Lionel Scaloni.
- Venezuela: Romo; Aramburu, Ferraresi, Ángel, Navarro; Segovia, Rincón, Savarino; Soteldo, Josef Martínez, Rondón. Técnico: Fernando Batista.
Argentina x Venezuela: arbitragem
- Árbitro: Piero Maza (CHI)
- VAR: Juan Lara (CHI)
