Bulgária x Espanha: onde assistir, horário e escalações pelas Eliminatórias
Bulgária e Espanha se enfrentam no Estádio Nacional Vasil Levski, nesta quinta-feira (4/9), às 15h45 pelo Grupo E
Bulgária e Espanha se enfrentam pelo primeiro jogo das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. A partida ocorre no Estádio Nacional Vasil Levski, em Sófia, na Bulgária, nesta quinta-feira (2/9), às 15h45 (de Brasília).
Nas eliminatórias passadas, em 2021, a Bulgária ficou em quarto lugar no grupo e não alcançou vaga nem para a repescagem.
Já a Espanha disputa todas as Copas desde 1978. No torneio de 2022, a Seleção foi eliminada nos pênaltis pelo Marrocos, nas oitavas de final, após empate sem gols no tempo regulamentar e na prorrogação. Os espanhóis têm um título da Copa do Mundo, conquistado em 2010, na África do Sul.
Bulgária x Espanha: onde assistir
A partida entre Bulgária e Espanha será transmitida pelo Sportv (TV Fechada) e Disney+ (Streaming).
Bulgária x Espanha: escalações
Bulgária: Dimitar Mitov (Svetoslav Vutsov); Anton Nedyalkov, Rosen Bozhinov, Nikolay Minkov, Hristiyan Petrov, Fabian Nürnberger, Ilia Gruev, Andrian Kraev, Marin Petkov, c Lukas Petkov. Técnico: Ilian Iliev.
Espanha: Unai Simón; Marc Cucurella, Dean Huijsen, Robin Le Normand, Oscar Mingueza; Fabián Ruiz, Martín Zubimendi, Pedri; Nico Williams, Mikel Oyarzabal, Lamine Yamal. Técnico: Luis de la Fuente
