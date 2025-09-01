Liverpool paga quase R$ 1 bilhão, e atacante se torna 3º mais caro da história (Isak ficou fora da pré-temporada do Newcastle e ainda não jogou na Premier League)

O Liverpool anunciou nesta segunda-feira (1/9) a contratação de Aleksander Isak, agora ex-Newcastle, em uma das novelas que mais se arrastaram nesta janela de transferências. O atacante, de 25 anos, chega a Anfield por incríveis 130 milhões de libras (R$ 952,3 milhões). Trata-se da contratação mais cara da história da Premier League.

“Foi uma longa jornada até aqui. Estou super feliz de fazer parte deste time, deste clube, e tudo o que ele significa. É motivo de orgulho para mim, e estou muito ansioso. Estou feliz de que acabou (a negociação) e posso voltar a trabalhar. Acredito que tenho muito a somar, e também a melhorar. Quero ganhar tudo, simples assim”, afirmou o sueco.

De acordo com a imprensa inglesa, o Liverpol pagará 125 milhões de libras fixos, com 5 milhões de libras em variáveis conforme metas estipuladas em contrato.

Assim, a negociação por Isak supera uma outra recente aquisição do Liverpool no posto de maior da história da Premier League. Em junho, os Reds pagaram 116 milhões de libras por Florian Wirtz junto ao Bayer Leverkusen.

Com o atacante sueco, os ingleses chegaram à incrível marca de 423 milhões de euros (R$ 3,1 bilhões) gastos em reforços nesta janela de transferências. De longe, o clube que mais investiu em contratações no período em todo o mundo.

Isak, então, torna-se o terceiro jogador mais caro da história do futebol em valores absolutos. Neymar (198 milhões de libras em 2017) e Mbappé (163 milhões de libras em 2018) para o PSG continuam na frente.

Isak ficou fora da pré-temporada

O imbróglio por conta da transferência deixou a diretoria e comissão técnica do Newcastle furiosas. Tanto que Isak ficou fora da viagem da equipe para a pré-temporada e não atuou nos primeiros três jogos da Premier League. Os resultados não foram bons: derrota para o próprio Liverpool e empate sem gols com Aston Villa e Leeds.

Na última temporada, Isak terminou como vice-artilheiro da Premier League, com 23 gols, quatro a menos do que Mohamed Salah, agora companheiro de time. No total, por todas as competições, o atacante disputou 42 partidas, com 27 bolas na rede, e conquistou a Copa da Liga Inglesa.

A notícia Liverpool paga quase R$ 1 bilhão, e atacante se torna 3º mais caro da história foi publicada primeiro no No Ataque por Redacao Jogada10