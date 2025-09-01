Ten Hag é demitido do Bayer Leverkusen após três jogos (Erik ten Hag agora está sem clube)

O Bayer Leverkusen, campeão da Bundesliga em 2024 e vice-campeão em 2025, anunciou nesta segunda-feira (1º) a demissão do técnico holandês Erik ten Hag, após a disputa de apenas duas rodadas do Campeonato Alemão.

Erik ten Hag foi contratado no final de maio para suceder o espanhol Xabi Alonso, que assinou com o Real Madrid depois de passar quase três temporadas no Bayer04, com o qual acabou em 2024 com uma série de 11 títulos consecutivos de liga do Bayern de Munique.

“Esta decisão não foi fácil para nós. Ninguém queria dar este passo”, afirmou em um comunicado o diretor esportivo do Bayer, Simon Rolfes.

Ten Hag, 55 anos, demitido pelo Manchester United em outubro do ano passado, sai do clube com um balanço de uma derrota em casa contra o Hoffenheim (2-1, de virada) e um empate contra o Werder Bremen (3-3, depois da equipe comandar o placar por 2-0 e 3-2).

Na Copa da Alemanha, o Bayer se classificou para as oitavas de final ao golear por 4-0 o modesto Grossaspach (4ª divisão).

“Uma separação tão cedo na temporada é dolorosa, mas era necessária do nosso ponto de vista. Nossa ambição continua sendo cumprir os objetivos estabelecidos para a temporada, e isso exige as melhores condições possíveis em todos os níveis”, explicou o presidente do Leverkusen, o espanhol Fernando Carro.

O elenco do clube foi consideravelmente enfraquecido com as saídas de Florian Wirtz e Jeremie Frimpong (Liverpool), Granit Xhaka (Sunderland), Lukas Hradecky (Mônaco), Jonathan Tah (Bayern) e Amine Adli (Bournemouth).

Os dirigentes do Leverkusen agora devem buscar um sucessor para Erik ten Hag. O próximo jogo do Bayer Leverkusen será contra o Eintracht Frankfurt em 12 de setembro.

