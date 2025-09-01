Assine
Zagueiro que se declarou cruzeirense troca de time na Inglaterra

Em 2025, Igor Júlio disputou apenas uma partida com a camisa do Brighton; ele está na equipe desde a temporada 2023/2024

Izabela Baeta
Izabela Baeta
01/09/2025 09:01

Zagueiro do Brighton, Igor Júlio vai trocar de lado na Inglaterra. O jogador de 27 anos firmou acordo com o Crystal Palace. Ele vai por empréstimo e o clube ainda terá opção de compra ao final do tempo de contrato.

A informação é do jornalista Fabrizio Romano. Em 2025, Igor Júlio disputou apenas uma partida com a camisa do Brighton. Ele está na equipe desde a temporada 2023/2024. Ao todo, são 50 jogos pelo clube inglês.

Igor Júlio atuou no Brasil por pouco tempo, logo no início da carreira. O jogador foi revelado pelo RB Brasil. Em 2016 já rumou para a Europa. Por lá, o zagueiro atuou por Red Bull Salzburg, Liefering, Wolfsberger e Austria Wien, da Áustria; Spal e Fiorentina, da Itália.

Torcedor do Cruzeiro

Natural de Bom Sucesso, cidade do interior de Minas Gerais, Igor Júlio já revelou ter o sonho de jogar no Cruzeiro. Ele se declarou torcedor da Raposa em entrevista ao portal Trivela.

Na ocasião, o jogador ainda afirmou ter um carinho pelo São Paulo, clube em que também considera jogar.

“Meu sonho quando um dia voltar para o Brasil é jogar no Cruzeiro, minha a primeira opção e meu time de infância. E porque meu pai é atleticano, meu rival, então eu queria muito essa sensação de jogar contra o time dele e falar ‘ganhei de vocês’. Também é perto da minha cidade, da onde eu nasci. Isso seria uma vitória tanto para mim quanto para minha cidade, para os meus amigos”, falou.

