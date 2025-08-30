Atacante revelado pelo Atlético aparece em lista de melhores jovens do mundo
Estudo leva em consideração atletas com menos de 20 anos que possuem as melhores pontuações pelas partidas disputadas em 2025
Cria do Atlético, o atacante Alisson está na lista dos 200 jovens mais promissores do mundo. O ranking foi elaborado pelo Centro Internacional de Estudos do Esporte (CIES), nesta sexta-feira (29/8).
O estudo leva em consideração atletas com menos de 20 anos que possuem as melhores pontuações pelas partidas disputadas em 2025.
“A nota é a média de dois valores: um índice de desempenho calculado a partir dos dados coletados exclusivamente por nossos parceiros da Impect, e um índice de experiência que leva em conta os minutos jogados, ponderados pelo nível esportivo das partidas”, explica o CIES.
Alisson no ranking
Com base nesses critérios, Alisson, que está no Shakhtar Donetsk-UCR aparece em 90º lugar no ranking que é liderado pelo atacante Lamine Yamal, do Barcelona. O ex-jogador do Atlético é o quinto melhor brasileiro nessa lista, atrás de Estevão, Rayan, Pedrinho e Lucas Ferreira.
O jovem de 19 anos do Shakhtar tem 73.4 de rating, sendo 72.8 de experiência e 74.1 de performance.
Alisson vive um início de temporada arrasador pelo clube ucraniano, com quatro gols e cinco assistências em 10 jogos. Ao todo, são nove tentos e nove passes para companheiros marcarem.
Pelo Atlético, o atacante marcou quatro vezes e deu duas assistências antes de ser vendido por aproximadamente R$ 76 milhões.
Os melhores jovens do mundo no ranking do CIES
- Lamine Yamal (Barcelona – 18 anos)
- Pau Cubarsí (Barcelona – 18 anos)
- Zaire-Emery (PSG – 19 anos)
- Estevão (Chelsea – 18 anos)
- Mastantuono (Real Madrid – 18 anos)
Os melhores jovens brasileiros
- Estevão (Chelsea-18 anos)
- Rayan (Vasco -19 anos)
- Pedrinho (Zenit – 19 anos)
- Lucas Ferreira (Shakhtar – 19 anos)
- Alisson (Shakhtar – 19 anos)
