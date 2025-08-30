Atacante revelado pelo Atlético aparece em lista de melhores jovens do mundo (Alisson Santana, atacante formado pelo Atlético, comemora gol pelo Shakhtar Donetsk)

Cria do Atlético, o atacante Alisson está na lista dos 200 jovens mais promissores do mundo. O ranking foi elaborado pelo Centro Internacional de Estudos do Esporte (CIES), nesta sexta-feira (29/8).

O estudo leva em consideração atletas com menos de 20 anos que possuem as melhores pontuações pelas partidas disputadas em 2025.

“A nota é a média de dois valores: um índice de desempenho calculado a partir dos dados coletados exclusivamente por nossos parceiros da Impect, e um índice de experiência que leva em conta os minutos jogados, ponderados pelo nível esportivo das partidas”, explica o CIES.

Alisson no ranking

Com base nesses critérios, Alisson, que está no Shakhtar Donetsk-UCR aparece em 90º lugar no ranking que é liderado pelo atacante Lamine Yamal, do Barcelona. O ex-jogador do Atlético é o quinto melhor brasileiro nessa lista, atrás de Estevão, Rayan, Pedrinho e Lucas Ferreira.

O jovem de 19 anos do Shakhtar tem 73.4 de rating, sendo 72.8 de experiência e 74.1 de performance.

Alisson vive um início de temporada arrasador pelo clube ucraniano, com quatro gols e cinco assistências em 10 jogos. Ao todo, são nove tentos e nove passes para companheiros marcarem.

Pelo Atlético, o atacante marcou quatro vezes e deu duas assistências antes de ser vendido por aproximadamente R$ 76 milhões.

Os melhores jovens do mundo no ranking do CIES

Lamine Yamal (Barcelona – 18 anos)

Pau Cubarsí (Barcelona – 18 anos)

Zaire-Emery (PSG – 19 anos)

Estevão (Chelsea – 18 anos)

Mastantuono (Real Madrid – 18 anos)

Os melhores jovens brasileiros

Estevão (Chelsea-18 anos)

Rayan (Vasco -19 anos)

Pedrinho (Zenit – 19 anos)

Lucas Ferreira (Shakhtar – 19 anos)

Alisson (Shakhtar – 19 anos)

A notícia Atacante revelado pelo Atlético aparece em lista de melhores jovens do mundo foi publicada primeiro no No Ataque por Samuel Resende