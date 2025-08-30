Assine
overlay
Início Esportes
Esportes

Atacante revelado pelo Atlético aparece em lista de melhores jovens do mundo

Estudo leva em consideração atletas com menos de 20 anos que possuem as melhores pontuações pelas partidas disputadas em 2025

Publicidade
Carregando...
SR
Samuel Resende
SR
Samuel Resende
Repórter
30/08/2025 11:11

compartilhe

Siga no
x
Atacante revelado pelo Atlético aparece em lista de melhores jovens do mundo
Atacante revelado pelo Atlético aparece em lista de melhores jovens do mundo crédito: No Ataque Internacional
Atacante revelado pelo Atlético aparece em lista de melhores jovens do mundo
Atacante revelado pelo Atlético aparece em lista de melhores jovens do mundo (Alisson Santana, atacante formado pelo Atlético, comemora gol pelo Shakhtar Donetsk)

Cria do Atlético, o atacante Alisson está na lista dos 200 jovens mais promissores do mundo. O ranking foi elaborado pelo Centro Internacional de Estudos do Esporte (CIES), nesta sexta-feira (29/8).

O estudo leva em consideração atletas com menos de 20 anos que possuem as melhores pontuações pelas partidas disputadas em 2025. 

“A nota é a média de dois valores: um índice de desempenho calculado a partir dos dados coletados exclusivamente por nossos parceiros da Impect, e um índice de experiência que leva em conta os minutos jogados, ponderados pelo nível esportivo das partidas”, explica o CIES.

Alisson no ranking

Com base nesses critérios, Alisson, que está no Shakhtar Donetsk-UCR aparece em 90º lugar no ranking que é liderado pelo atacante Lamine Yamal, do Barcelona. O ex-jogador do Atlético é o quinto melhor brasileiro nessa lista, atrás de Estevão, Rayan, Pedrinho e Lucas Ferreira.

O jovem de 19 anos do Shakhtar tem 73.4 de rating, sendo 72.8 de experiência e 74.1 de performance. 

Alisson vive um início de temporada arrasador pelo clube ucraniano, com quatro gols e cinco assistências em 10 jogos. Ao todo, são nove tentos e nove passes para companheiros marcarem. 

Pelo Atlético, o atacante marcou quatro vezes e deu duas assistências antes de ser vendido por aproximadamente R$ 76 milhões.

Os melhores jovens do mundo no ranking do CIES

  • Lamine Yamal (Barcelona – 18 anos)
  • Pau Cubarsí (Barcelona – 18 anos)
  • Zaire-Emery (PSG – 19 anos)
  • Estevão (Chelsea – 18 anos)
  • Mastantuono (Real Madrid – 18 anos)

Os melhores jovens brasileiros

  • Estevão (Chelsea-18 anos)
  • Rayan (Vasco -19 anos)
  • Pedrinho (Zenit – 19 anos)
  • Lucas Ferreira (Shakhtar – 19 anos)
  • Alisson (Shakhtar – 19 anos)

A notícia Atacante revelado pelo Atlético aparece em lista de melhores jovens do mundo foi publicada primeiro no No Ataque por Samuel Resende

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay