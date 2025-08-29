Clube tradicional da América do Sul inaugura moderno estádio de R$ 270 milhões (Arena do Universidad Católica foi modernizada)

Casa da Universidad Católica, do Chile, o Estádio San Carlos de Apoquindo foi modernizado e reinaugurado no último sábado (23/8). O estádio está localizado em Santiago e passou por uma remodelação que custou 50 milhões de dólares (cerca de R$ 270 milhões) em três anos de obra. A equipe estava sem jogar no local desde outubro de 2022.

Nessa terça-feira (26/8), o estádio recebeu a certificação Fifa Quality Pro, que atesta a qualidade do gramado artificial utilizado no campo.

A reforma é proveniente de uma parceria do clube com a empresa Claro (companhia de telecomunicações). Por isso, o estádio foi rebatizado como Arena Claro. Trata-se de um acordo comercial inédito no país.

A capacidade da arena passou a ser de 20.249 torcedores. Na inauguração, foi realizado o jogo entre Universidad Católica e Unión Española, pela 21ª rodada do Campeonato Chileno. O time mandante venceu por 2 a 0.

Na competição, a Católica ocupa a sexta posição, com 33 pontos. O próximo jogo, pela 22ª rodada, será também no San Carlos de Apoquindo, contra o Cobresal, que está em sétimo lugar, com 32 pontos.

Títulos nacionais da Universidad Católica

Liga Chilena Clausura (2)

Liga Chilena Apertura (3)

Liga Chilena (11)

Supercopa do Chile (4)

Taça Chile (4)

Liga de Promoção do Chile (2)

A notícia Clube tradicional da América do Sul inaugura moderno estádio de R$ 270 milhões foi publicada primeiro no No Ataque por Beatriz Marques