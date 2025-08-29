Assine
Clube tradicional da América do Sul inaugura moderno estádio de R$ 270 milhões

Na última terça-feira (26/8), o estádio recebeu a certificação Fifa Quality Pro, que atesta a qualidade do gramado artificial

Beatriz Marques
Beatriz Marques
Repórter
29/08/2025 18:54

Casa da Universidad Católica, do Chile, o Estádio San Carlos de Apoquindo foi modernizado e reinaugurado no último sábado (23/8). O estádio está localizado em Santiago e passou por uma remodelação que custou 50 milhões de dólares (cerca de R$ 270 milhões) em três anos de obra. A equipe estava sem jogar no local desde outubro de 2022.

Nessa terça-feira (26/8), o estádio recebeu a certificação Fifa Quality Pro, que atesta a qualidade do gramado artificial utilizado no campo.

A reforma é proveniente de uma parceria do clube com a empresa Claro (companhia de telecomunicações). Por isso, o estádio foi rebatizado como Arena Claro. Trata-se de um acordo comercial inédito no país.

A capacidade da arena passou a ser de 20.249 torcedores. Na inauguração, foi realizado o jogo entre Universidad Católica e Unión Española, pela 21ª rodada do Campeonato Chileno. O time mandante venceu por 2 a 0.

Na competição, a Católica ocupa a sexta posição, com 33 pontos. O próximo jogo, pela 22ª rodada, será também no San Carlos de Apoquindo, contra o Cobresal, que está em sétimo lugar, com 32 pontos.

Títulos nacionais da Universidad Católica

  • Liga Chilena Clausura (2)
  • Liga Chilena Apertura (3)
  • Liga Chilena (11)
  • Supercopa do Chile (4)
  • Taça Chile (4)
  • Liga de Promoção do Chile (2)

A notícia Clube tradicional da América do Sul inaugura moderno estádio de R$ 270 milhões foi publicada primeiro no No Ataque por Beatriz Marques

