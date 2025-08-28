Alvo do Cruzeiro fica fora de jogo, e Besiktas é eliminado na Conference (Keny Arroyo, atacante do Besiktas)

Alvo do Cruzeiro, o atacante Keny Arroyo ficou de fora da derrota do Besiktas por 1 a 0 para o Lausanne-Sport, nesta quarta-feira (28/8). Com o resultado, o time turco foi eliminado pelo suíço na Liga Conferência da Uefa.

A partida de volta da etapa de play-off foi disputada no Tupras Stadium, em Be?ikta?, na Região Metropolitana de Istambul, na Turquia. Na ida, as equipes empataram por 1 a 1 na Suíça.

O Lausanne-Sport se classificou para a fase de liga do torneio continental. Já o Besiktas terá apenas a Copa da Turquia e a Superliga Turca para disputar no restante do ano.

Keny Arroyo quer jogar no Cruzeiro

Arroyo tem atuado pouco na Turquia. O atacante equatoriano participou de dois jogos desde o começo da temporada 2025-26.

No clube desde fevereiro, Arroyo tem 19 anos. Em postagem no Instagram, na terça-feira (26/8), o jogador demonstrou interesse em jogar no Cruzeiro.

Um torcedor comentou “come to Cruzeiro (venha para o Cruzeiro)”, e Arroyo o respondeu com emojis de oração e estrela. Esse foi o único comentário do jogador na postagem.

O jogador é alvo da Raposa, que busca reforçar o ataque para a reta final do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Ele chegaria para disputar espaço com outros pontas.

Técnico explica corte de Arroyo

Antes do jogo contra o Lausanne-Sport, o técnico Ole Gunnar Solskjær explicou por que cortou Arroyo do jogo. Ele afirmou que há normas comportamentais no Besiktas e sugeriu que o atacante não as cumpre.

“Em um clube como o Besiktas, nós temos que ter algumas normas dentro e fora de campo. E quando alguns não se adaptam a isso e tomam decisões que não são para o bem do time, eu acredito e o clube acreditamos que temos que tomar medidas. Hoje é uma medida disciplinar” Ole Gunnar Solskjær, técnico do Besiktas

Jogador voltou a mostrar descontentamento

Horas antes da partida, Arroyo voltou a demonstrar incômodo com a situação que vive no Besiktas. Ele postou story com a frase: “Você não pode mais perder tempo, você não tem mais a mesma idade.”



Postagem de Arroyo no Instagram (foto: Reprodução)



Contratações do Cruzeiro nesta janela

Goleiro Matheus Cunha, do Flamengo (pré-contrato para 2026)

Volante Ryan Guilherme, do Fortaleza (definitivo)

Atacante Luis Sinisterra (empréstimo do Bournemouth, da Inglaterrra)



