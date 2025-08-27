Assine
Cria do Bahia classifica F.C Tokyo às semifinais da Copa do Imperador

Marcelo Ryan foi o grande destaque do F.C Tokyo na vitória de virada por 2 a 1 sobre o Urawa Reds, pelo torneio mata-mata do Japão

27/08/2025 17:18

Com dois gols do brasileiro Marcelo Ryan, o F.C. Tokyo venceu o Urawa Reds de virada nesta quarta-feira (27/8), por 2 a 1, e se classificou para as semifinais da Copa do Imperador, torneio mais antigo do Japão. Na próxima fase, a equipe enfrentará o Machida Zelvia, também em jogo único, para decidir um dos finalistas da competição, enquanto Vissel Kobe e Sanfrecce Hiroshima se enfrentam no outro lado da chave.

Os visitantes abriram o placar no final do primeiro tempo, com um gol de Takuro Kaneko, aos 42 minutos. Empurrada pela torcida, a equipe da capital japonesa empatou aos sete minutos da segunda etapa e virou aos 20. Autor de ambos os gols, Marcelo Ryan comemorou a classificação e a importância do fator casa para a virada.

“Sabemos da importância do campeonato, queremos muito ser campeões e conquistar a vaga para a ACL2 (Liga dos Campeões de Elite da AFC 2) do próximo ano. Jogar ao lado da torcida sempre é melhor, ainda mais com a nossa atmosfera, em que eles apoiam os 90 minutos. É um ânimo a mais para nós jogadores e mais um motivo para darmos a vida dentro de campo”.

Marcelo Ryan está no Japão desde 2022

Aliás, a semifinal da Copa do Imperador será apenas no dia 16 de novembro e até lá o time do brasileiro jogará nove das 11 rodadas restantes da J1 League. Na 15ª posição e apenas cinco pontos à frente da zona de rebaixamento, a equipe terá como foco se afastar de vez do perigo do descenso até o jogo da copa.

“Vamos dar o máximo na Liga agora, temos um bom tempo até a semifinal. É a oportunidade perfeita para nos afastarmos de vez da zona de rebaixamento e quando chegar a semifinal, nós estarmos bem preparados”, disse Marcelo Ryan.

Desde agosto de 2022 no Japão, o jovem de 23 anos vem construindo uma bela carreira no país oriental. Afinal, nesta temporada, já são 12 gols em 25 jogos disputados, três a menos do que fez em 2024, quando atuou em 33 partidas.

Assim, dos 12 tentos que marcou neste ano, quatro foram contra o Urawa Reds, sua principal vítima no Japão. Ao todo são, seis gols em sete partidas contra os Reds.

“Acho que é coincidência do futebol mesmo, apenas estou fazendo meu trabalho”, finalizou o brasileiro.

O FC Tokyo volta a campo neste domingo (31/8), quando enfrenta o Nagoya Grampus, às 7h (e Brasília), pela J1 League.

A notícia Cria do Bahia classifica F.C Tokyo às semifinais da Copa do Imperador foi publicada primeiro no No Ataque por Redacao Jogada10

