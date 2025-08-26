Ex-promessa do Cruzeiro deixa time da Série A e jogará liga europeia (Daniel Júnior, ex-meia-atacante do Cruzeiro)

O meia Daniel Júnior, que jogou nas categorias de base e no time profissional do Cruzeiro, está perto de deixar o Vitória.

Segundo o jornal português A Bola, o atleta de 23 anos será vendido ao Nacional, de Portugal. Ele treinava separado no Vitória enquanto aguardava propostas.

Daniel Júnior estava emprestado

Daniel Júnior não atuou pelo Leão em 2025. Antes de ser negociado com o Nacional, o meia foi emprestado à Portuguesa. Lá, fez apenas cinco jogos.

Em 2024, Daniel Júnior também foi emprestado pelo Vitória. O jogador passou a reta final da última temporada cedido ao América.

Além das equipes citadas, Daniel Júnior defendeu o Cruzeiro e o Akhmat Grozny, da Rússia, ao longo da carreira. Ele também passou pelo Palmeiras na base.

Daniel Júnior foi campeão pelo Cruzeiro

Cria da Toca da Raposa, Daniel Júnior vestiu a camisa celeste em 48 jogos, marcou cinco gols e deu quatro assistências. O meia venceu a Série B de 2022 pelo Cruzeiro.

