Atacante reage a comentário e indica desejo de jogar no Cruzeiro
Atacante Keny Arroyo, do Besiktas, fez comentário em rede social que indica o desejo de defender o Cruzeiro
Em um comentário no Instagram, o atacante Kevin Arroyo indicou nesta terça-feira (26/8) que tem o desejo de jogar no Cruzeiro.
O jogador equatoriano tem 19 anos e atua no Besiktas, da Turquia. Ele chegou ao futebol europeu em 2024. Antes, jogava no Independiente del Valle, do Equador.
Um usuário comentou “COME TO CRUZEIRO (VENHA PARA O CRUZEIRO)” em uma foto de Arroyo. O jogador respondeu com emojis de oração e estrela.
Carreira de Arroyo
Arroyo já atuou duas vezes na temporada 2025/26, ainda sem participações em gols. No último ano, ele fez 12 jogos e balançou a rede duas vezes.
Pelo Del Valle, Arroyo atuou em 39 partidas entre 2023 e 2024. O atacante contribuiu com quatro gols e oito assistências nesse período.
A notícia Atacante reage a comentário e indica desejo de jogar no Cruzeiro foi publicada primeiro no No Ataque por João Victor Pena