Atacante reage a comentário e indica desejo de jogar no Cruzeiro

JV
João Victor Pena
JV
João Victor Pena
Repórter
26/08/2025 14:59

Em um comentário no Instagram, o atacante Kevin Arroyo indicou nesta terça-feira (26/8) que tem o desejo de jogar no Cruzeiro.

O jogador equatoriano tem 19 anos e atua no Besiktas, da Turquia. Ele chegou ao futebol europeu em 2024. Antes, jogava no Independiente del Valle, do Equador.

Um usuário comentou “COME TO CRUZEIRO (VENHA PARA O CRUZEIRO)” em uma foto de Arroyo. O jogador respondeu com emojis de oração e estrela.

Carreira de Arroyo

Arroyo já atuou duas vezes na temporada 2025/26, ainda sem participações em gols. No último ano, ele fez 12 jogos e balançou a rede duas vezes.

Pelo Del Valle, Arroyo atuou em 39 partidas entre 2023 e 2024. O atacante contribuiu com quatro gols e oito assistências nesse período.

